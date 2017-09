Chelsea har fått opp dampen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Et strålende langoddsprogram venter søndag, blant annet med seks kamper fra Eliteserien her hjemme. I England er det duket for klassikeren mellom Chelsea og Arsenal, mens Manchester United tar imot Everton. Legg til masse interessante kamper fra OBOS-ligaen her hjemme, fler spennende oppgjør i både la Liga og Serie A, og det er bare noe av høydepunktene denne søndagen.

Chelsea - Arsenal H 1,75 (spillestopp kl 14.25)

Doble utvisninger og et sensasjonelt hjemmetap mot uhyre bortesvake Burnley i seriepremieren og flere fikk tvil til Chelsea på direkten. Men siden den kampen har ikke Antonio Contes menn sett seg tilbake og vunner fire strake, inkludert seieren mot Qarabag i Champions League i midtuken. Det er ingen tvil om at Chelsea har planer om å forsvare sitt seriegull.

Seriegull blir det nok ikke på Arsenal denne sesongen heller. Riktignok har Arsenal levert i sine to hjemmekamper (4-3 mot Leicester og 2-0 mot Bournmouth), men begge bortekampene er tapt og spesielt i den siste, så det svakt ut (0-4 mot Liverpool).

Chelsea har vunne tilsvarende seriekamp på Stamford Bridge de fem siste sesongene og det det meste tyder på at den sjette kommer søndag. 1,75 på hjemmeseier er som det må være.

Torino - Sampdoria H 1,60 (spillestopp kl 14.55)

Strålende sesongstart for Torino som står med sju poeng etter sine tre første seriekamper. Nå har kanskje ikke motstanden vært all verden, men to av kampene er spilt borte. Den eneste hjemmekampen er vunnet med 3-0 mot Sassuolo som hadde sterke 9-8-2 hjemme i Torino forrige sesong.

Sampdoria står overraskende med full pott og seks poeng etter sine to spilte seriekamper. Sist helg ble hjemmekampen mot Roma avlyst. Evigunge Fabio Quagliarella har scoret i begge kampene. 4-6-9 og 2-6-11 på bortebane de to foregående sesongene, så det er normalt ikke et lag som stråler på bortebane.

2-1-0 på de tre siste tilsvarende og bra sjanse for hjemmeseier igjen. Vi kombinerer Torino-seier med Chelsea-seier og får en totalodds på 2,8.