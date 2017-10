Chelsea har full kontroll

Champions League er tilbake denne midtuken og det er motsatte oppgjør av hva som ble spilt for to uker siden. Det betyr at fyrverkeriet Roma - Chelsea skal i aksjon, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG og Bayern München er blant de andre lagene som skal i aksjon. I tillegg er det full runde i engelsk Championship.

Oddstips 1: United har snørt igjen sekken

Oddstips 3: Nå er Sheffield United i forsvarsposisjon

Det ble et lite underskudd mandag, da Burnleys seier over Newcastle til 2,55 ganger pengene ble eneste treff blant tre oddstips.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Roma - Chelsea, U 3,25.

Dette tipset er ikke basert på at det ble uavgjort mellom lagene for to uker siden (3-3), men heller at begge lag lever temmelig godt med ett poeng. Hovedfokus for begge lag blir å holde Atlético Madrid bak seg på tabellen og det lykkes de begge i med uavgjort i aften. Roma skal møte spanjolene på bortebane senere, så de har i så henseende størst behov for å vinne denne kampen.

Italienerne har vunnet samtlige tre kamper etter forrige møte med Chelsea, alle med 1-0 og ikke nødvendigvis mot særlig solid motstand. De bryr de seg neppe mye om og defensivt har de mye selvtillit om dagen.

Kostas Manolas var ikke med for to uker siden, men er trolig med i dag. Backene Bruno Peres, Rick Karsdorp og Emerson er ute, det samme er angriperne Schick og Defrel. Begge ligatap har kommet på hjemmebane, dog mot solid motstand i Napoli og Inter, de to serielederne.

Sikrer trolig avansement

Antonio Contes menn har syv poeng fra tre kamper og hele fem ned til Atléti, derfor skal mye gå galt om de får uavgjort i dag. Da vil de trolig få minst elleve poeng og de bør holde til avansement i denne gruppen.

Også Chelsea har vunnet alle tre kamper siden forrige møte mellom disse lagene, og heller ikke de har møtt spesielt sterk motstand (med unntak av Watford).

N'Golo Kanté er tvilsom og muligens tilbake alt i aften, i så fall er Victor Moses eneste fravær.

Hovedfokus for begge lag vil nok være å unngå tap, for null poeng kan bli fatalt i denne kampen. Derfor lander vi på U til 3,25 ganger pengene.

