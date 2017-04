Chelsea sender et skremmeskudd

Tirsdagens langoddsprogram er noe utfordrende, men finnes noen utvalgte cupkamper, et par interessante oppgjør i Spania og Premier League-kampen Chelsea - Southampton å sette tennene i.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips 2: Siste sjanse for Tony Adams

Oddstips 3: Guingamp er elendige borte

V4 Bergsåker: Vi jakter ny opptur i lunsjen

V75 Åby: Enorm V75-jackpot med Nuncio

Vi fikk ingen god start på uken, med treff på bare ett av tre oddstips. Newcastle til pause og fulltid satt så vidt til to ganger pengene, Haugesund og Eibar skuffet oss.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 20.40.

Chelsea - Southampton, H/H til 2,10 i odds.

Her er spillet at Chelsea både leder til pause og vinner til slutt. Antonio Conte var svært skuffet over seg og sitt lag i 2-0-tapet for Manchester United for halvannen uke siden. Heldigvis viste de gammel klasse mot Tottenham i lørdagens FA cup-semifinale og slo tilbake med en sterk 4-2-seier der.

Nå gjelder det å signalisere til Spurs at de ikke er klare til å gi fra seg tittelen uten kamp. Hjemme har de fire kamper igjen og alle kan/bør/skal de vinne. 13-0-2 er hjemmestatistikken i ligaen, med tap for Liverpool og Crystal Palace. Pausetallene er sterke 9-4-2 hjemme.

Kaptein Gary Cahill er trolig tilbake etter sykdom, som holdt ham ute mot Spurs. Diego Costa og Eden Hazard starter etter alle solemerker.

Ferdigspilte

Southampton er på alle måter ferdigspilte, de kan hverken rykke ned eller opp til plasser av betydning. Det er ti dager siden deres forrige kamp, som endte med 3-0-tap hjemme for Manchester City.

Og det er hjemme de har plukket flest poeng, selv om 5-3-8 ikke er en på noen måte elendig bortestatistikk. Til pause er det enda bedre, med 6-6-3.

Midtbaneslüggeren Oriol Romeu er tilbake etter to kampers suspensjon, mens Sam McQueen er skadet. Matt Targett og Charlie Austin er ikke helt friske, mens kaptein Virgijl van Dijk er ute resten av sesongen.

Ett lag har alt å vinne og en helt overlegen motivasjon, Southampton har ingenting å spille for i denne sesonginnspurten og de kommer neppe til å levere bra på bortebane utover. Vi tror Chelsea tar kommandoen fra start og spiller H/H til 2,10 ganger pengene.

Klikk her for å levere denne!