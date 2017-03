Chelsea sender United hjem i skam

Det ble en flott avslutning på en heller svak uke da to av tre oddstips satt søndag. Villarreal seiret til 2,45 ganger pengene og den italienske dobbelen med Udinese og Inter satt til frekke 3,78 ganger pengene. Vi kommer med et komplett ukesregnskap før lunsj.

Dagens langoddsprogram er spennende til mandag å være, Chelsea - Manchester United fremstår som en skikkelig godbit i FA cupen. Også Lazio skal i aksjon mot Torino i en fartsfylt Serie A-kamp og dagen avsluttes med et knippe NHL-kamper.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Chelsea - Manchester United, H 1,80.

Kvartfinale i FA cupen. Chelsea vant tilsvarende kamp i ligaen hele 4-0 og de har vært Englands beste lag nesten hele sesongen. En luke på ti poeng i ligaen gjør at de kan satse alt på kveldens kamp og jakten på the Double - i tillegg har de ingen fravær til denne kampen heller.

Hjemme på Stamford Bridge har Chelsea vært nær utilnærmelige denne sesongen, med 12-0-1 og ti trepoengere på rad på hjemmebane.

Mens det bare er fryd og gammen i Chelsea, har Manchester United en spisskrise og kommer til London uten en anerkjent spiss. Wayne Rooney, Marcus Rashford og Anthony Martial går alle skadet, mens Zlatan Ibrahimovic begynner karantene for sin albue mot Tyrone Mings. Faktisk er Marouane Fellaini hyppigst nevnt som alternativet på topp.

José Mourinho sa før kampen at han ikke stille med Nicky Butts lag (han trener U23-laget) og at de kommer til å stille med et sterkt mannskap. Bortestatistikken i ligaen er solide 7-3-2.

Chelsea har en uthvilt og frisk tropp, kommer til å stille toppet og har vært nær uslåelige på hjemmebane hele sesongen. Vi tror de håndterer et United med spisskrise og spiller H til 1,80 - den beste oddsen på markedet akkurat nå.

