Chelsea skal ikke være favoritt

Det er et vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Klubbfotballen i Europa ruller igjen og det betyr både Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga og Championship igjen denne helgen. I tillegg er det Eliteseriekamp her hjemme mellom Rosenborg og Lillestrøm. Det er toppoppgjør i Toppserien for kvinner mellom Sandviken og Vålerenga og det vrimler av spennende kamper.

Wolverhampton - Chelsea H 2,80 (spillestopp kl 15.55)

Kun tre poeng hittil for Wolverhampton som har hatt et meget hektisk program den siste måneden med deltagelse også i Europa League-kvalik, der de tok seg av italienske Torino i playoffrunden og er klare for gruppespill. Innledet Premier League-sesongen med tre strake poengdelinger, før det ble 2-3 tap borte for Everton i siste serierunde før landslagspausen. Bortsett fra hjemmekampen mot Burnley nest sist, har likevel Wolves levert gode spillemessige prestasjoner. Sterke 10-4-5 hjemme på Molineux sist sesong. Wily Boly ble utvist mot Everton og må sone karantene lørdag. Matt Doherty meldte forfall til Irlands EM-kvalifiseringskamper, men kan rekke lørdagens kamp.

Frank Lampard og Chelsea har ikke fått noen pangstart. Burde ledet til pause borte mot Manchester United i seriepremieren, men endte opp med å tape 0-4. Så var laget gode de første 20 minuttene hjemme mot Leicester, men falt av etterhvert og skal si seg fornøyde med ett poeng da. Tok så en viktig 3-2 seier borte mot Norwich og så ut tilk å ha full kontroll hjemme mot Sheffield United sist. Ledet da 2-0 til pause, men rotet seg bort i andre omgang og det endte 2-2. Ni baklengsmål allerede er ikke imponerende. Viktige N'Golo Kante er fortsatt ute med ankelskade, men Frank Lampard kan glede seg over at Pedro er friskmeldt og at Antonio Rudiger for første gang denne sesongen er aktuell.

Wolves vant tilsvarende kamp 2-1 forrige sesong. Man kan virkelig undres over hvorfor Chelsea er satt til favoritt i lørdagens kamp. Chelsea har tilgode å imponere og viktige N'Golo Kante er fortsatt ute. Wolverhampton er uten seier hittil, men prestasjonene har det vært lite å utsette på. 2,80 på at Wolverhampton gjentar forrige sesongs bedrift og slår Chelsea på Molinuex er flott odds og spilles.