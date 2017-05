Christian Gytkjær må levere

Tirsdagens langoddsprogram er svært magert, men med noen NM-kamper for kvinner og playoffkamper fra kontinentet.

Vi gikk skikkelig på trynet mandag, med treff på null av tre tips.

1860 München - Jahn Regensburg, H 1,90.

Playoff mellom 2. og 3. nivå i Tyskland, der hjemmelaget står i fare for å rykke ned etter 1-0-tap forrige uke. Vertene havnet på kvalifiseringsplassen etter en svak sesongavslutning, med bare fire poeng på de siste seks kampene.

Det er imidlertid på hjemmebane de har gjort jobben i 2. Bundesliga så langt denne sesongen, med godkjente 7-4-6 på eget gress. Midtbanespilleren Lacazette og forsvarer Pongracic er begge suspenderte, mens de har en håndfull spillere skadet - Claasen, Uduokhai og Amilton er de viktigste av dem, alle med tosifret antall kamper denne sesongen.

Gjestene hadde på sin side en finfin sesongavslutning med tre seirer på de siste tre, selv om det var et lite stykke unna å holde til direkte opprykk. De var også best på hjemmebane, selv om det må sies at 8-6-5 er respektable tall på reisefot. Det viktige her er at de spiller på nivået under sin motstander.

Deres nest mestscorende spiller, George, er svært tvilsom til kampen. De viktige forsvarerne Hein og Nandzik er sammen med angriperne Dzalto og Ziereis ute med skader.

Vertene er nødt til å vinne denne kampen for å beholde plassen i 2. Bundesliga og har en solid statistikk på hjemmebane. Nå er det på tide å vise at de er på nivået over dagens motstander. Vi spiller H til 1,90, dagens eneste anbefaling herfra.

