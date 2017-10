Claudio Ranieri er tilbake på rett kjøl

Vi har en fantastisk lørdag foran oss, med herlige kamper fra morgen til kveld. I Premier League skal begge Manchester-lagene og Chelsea i aksjon, blant andre, her hjemme i Norge spilles skjebnekampen mellom Aalesund og Kristiansund, samt toppkamper i Spania, Italia, Frankrike, Tyskland - egentlig hele kontinentet rundt.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddstips 1: Et sted stopper Napoli-toget

Oddstips 2: Problemene står i kø for Chelsea

Oddstips 4: Leeds har kollapset totalt

Tippetips: Manchesterlagene dundrer videreV75 Bergen: Gulljackpot i en av tidenes beste V75-omganger i Bergen

V65 Leangen: Christina jakter ledelse

Eurojackpot: En person vant gedigne 391 mill kr fredag kveld

Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 19.55.

Nantes + Angers, samlet odds 3,79.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker!

Nantes - Guingamp, H 2,05

Det er glade dager i Nantes om dagen, som under Claudio Ranieri har tatt steget opp til å kjempe om Champions League-plassene. Sist ble det uavgjort mot Bordeaux, men kun PSG har plukket like mange poeng som dem de siste fem kampene, for de fire før sist helg ble alle vunnet av Nantes.

På hjemmebane har de godkjente 2-1-1 så langt, tapet kom for hardtsatsende Marseille. Lite endring i skadesituasjonen for Nantes, som fortsatt har Moutoussamy, Kacaniklic og Coulibaly ute.

Gjestene er i mer variabel form og ligger midt på tabellen, men slo formsvake Rennes sist helg og fikk selvtillit. Selvtillit har de imidlertid neppe mye av på reisefot, for her er tallene 1-0-3 med seier kun over den håpløse jumboen Metz (tenk på dem som Frankrikes Viking). Det skal nevnes at motstanden de har møtt på reisefot har vært tøff.

Tre viktige spillere savnes: forsvarere Rebocho og angriperne Thuram og Salibur.

Legger vi til at Nantes vant tilsvarende kamp i fjor hele 4-1, er det mye som taler for H. Som blir vårt spill til 2,05 ganger pengene.

Angers - Toulouse, H 1,85

Fem kamper på rad uten seier ble endelig avløst av en trepoenger for Angers, som slo Caen 2-0 borte sist helg, et Caen-lag i form. Motstanden de har møtt den siste tiden har vært tøff og de har klart uavgjort mot Marseille, Lyon og Saint-Etienne i tre av de siste foregående kampene, de har spilt godt, med andre ord.

Billy er tilbake i trening for hjemmelaget. Førstekeeper Letellier og den viktige angriperen Guillaume er begge ute.

På hjemmebane har de skuffet med 0-3-1 så langt, tapet kom for elendige Metz, så nå er det på tide å levere på eget gress, også. Tilsvarende kamp i fjor endte 0-0.

Gjestene slo nyopprykkede og formsvake Amiens hjemme sist helg og fikk en slutt på sin rekke på fire kamper uten seier. Men det var på hjemmebane, på reisefot har de svake 0-2-3 så langt og tolv baklengsmål.

Toppscorer Durmaz og angrepskollega Jean er blant spillerne som ikke rekker kampen for gjestene.

Hjemmelaget har spilt gode kamper i det siste og nå bør det være dags for deres første trepoenger hjemme. Vi spiller H til 1,85 og får totaloddsen 3,79 på vår dobbel.

Klikk her for å levere!