Clough må tenke på ligaen

Fjerde runde i cupen preget onsdagens langoddsprogram, med en rekke godbiter av noen fotballkamper. Mjøndalen skal prøve å gjenskape kvaliksjokket mot Brann fra 2014 og de fleste Eliteserie-lagene skal i aksjon.

Tirsdag ble en ny null-dag, med bom på begge tipsene.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Oldham - Burton, H 2,60.

Hjemmelaget var lenge med i nedrykksstriden i League One forrige sesong, men reddet ny kontrakt ved hjelp av en sterk sluttspurt. Plukket snaue to tredeler av sine poeng på hjemmebane og klokket inn på 8-9-6 i ligaen.

I første runde av fjorårets ligacup slo de ut Championship-laget Wigan, før de røk for Preston North End. Vertene har ingen fravær til dagens kamp.

Det ble en bekmørk start på sesongen for Nigel Clough og hans Burton-lag, som røk 0-1 hjemme for Cardiff på åpningsdagen. De er unektelig ventet å slite tungt denne sesongen. På bortebane slet de hele forrige sesong og de plukket snaue to tredeler av sine poeng på hjemmebane.

Midtbanespillere Lloyd Dyer ble skadet i helgen og mister kampen, han er eneste fravær.

Burton må tenke på ligaen og her er det grunn til å mistenke en overraskelse. Vi forsøker et H-spill til 2,60 ganger pengene.

