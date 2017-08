Club Brügge blir kraftig overvurdert

Torsdagens eneste spillforslag gikk inn med god margin, Stabæk til 1,85 ganger pengene mot Aalesund.

Ventetiden er over og for Premier League-elskere verden over er fredag 11. august ringet rundt for flere måneder siden. Arsenal tar imot Leicester på the Emirates til sesongåpning. Her hjemme skal Sandefjord og Sogndal i aksjon i Eliteserien, mens det spilles mye fin fotball på kontinentet.

Zulte Waregem - Club Brügge, H 3,40.

Toppkamp i belgisk Jupiter League, mellom tredje- og andreplassen forrige sesong. Zulte har brutt seg inn blant de beste lagene i Belgia, i tillegg til tredjeplassen tok de også cupgull forrige sesong.

Troppen er i stor grad den samme som sist sesong, men noen nysigneringer er på plass i sommer, blant andre Fredrik Oldrup Jensen fra Odd. To viktige midtbanespillere i Meite (lån fra Lille) og Lerarger har imidlertid forlatt klubben. I sesongåpningen har de sett fantastiske ut, med to seirer på to kamper og 7-0 i målforskjell.

Zulte leverte bra på hjemmebane forrige sesong, 8-7-0. Mot dagens motstander sliter de dog mer på eget gress, med 0-2-1 siden forrige seier i august 2015.

Nysigneringen de Mets er med i troppen, mens førstekeeper Sammy Bossut er skadet og etterlater buret til Bostyn.

Forsterket

Club Brügge har ingen ambisjoner om å havne bak Anderlecht enda en sesong og har forsterket laget med flere unge spillere i sommer. Det har resultert i to seirer på to kamper og 7-1 i målforskjell så langt, en perfekt sesongåpning for deres det.

Dagens kamp går utenhele fem viktige spillere, men av dem har bare de Bock spilt så langt denne sesongen.

Dette det er en viktig toppkamp mellom to av de beste lagene i Belgia og vi forstår ikke at Club Brügge skal være så stor favoritt i denne bortekampen. Vi spiller Zulte-seier til pene 3,40 ganger pengene i denne toppkampen.

