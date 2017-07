Costa Rica fortsetter å imponere

På tirsdagens langoddsprogram er det Tour de Frances 10. etappe, en rekke Champions League kvalifiseringskamper og et par kamper fra Gold Cup i fokus. I tillegg skal noen av kvinnelandslagene i oppkjøring mot fotball-EM som begynner søndag, Norge skal i aksjon mot Frankrike.

Det så lenge bra ut for H/H-spillet vårt i Sarpsborg - Lillestrøm, men det skulle ikke holde helt inn.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 18.55.

Qarabag (0-1) + Costa Rica, samlet odds 2,80.

Costa Rica - Canada, H 1,65

Nord- og mellom-amerikanske Gold Cup. Begge lagene vant sine første oppgjør, Costa Rica slo Honduras 1-0 og Canada tok sin første ledelse i en Gold Cup-gruppe siden 2009 med 4-2-seieren over Fransk Guayana (160. plass på FIFA-rankingen).

Costa Rica er blant favorittene i turneringen og tar turneringen svært seriøst. Selv om de mangler profiler som Keylor Navas i mål og norgeskjenningene Celso Borges og Christian Bolanos, blant andre, har de et meget slagkraftig mannskap. John Venegas fikk en smell sist, og kan miste dagens kamp.

For å få et sammenlikningsgrunnlag mellom lagene, kan vi se på VM-kvalifiseringen. Mens Costa Rica skal til VM igjen etter å ha havnet på andreplass i hele kvalifiseringen, var Canada ikke engang blant de topp seks som spilte om en slik billett.

Canada har et par spillere vi kjenner fra Europa, uten at noen av dem holder et særlig høyt nivå. De ligger på 100. plass på FIFA-rankingen, selv om vi skal være forsiktige meg å bruke denne som en pekepinn.

Costa Rica er fortjent favoritt og vi tror de tar et syvmilssteg mot avansement i Gold Cup med seier her. H spilles til 1,65, en odds vi ikke lar stå ukombinert.

Qarabag - Samtreia (0-1), H 1,70

Her er spillet at Qarabag vinner med minst to mål. Dette er Champions League-kvalifisering og det er ingen tvil om hvem som har mest erfaring av disse to lagene. Vertene har fått en vesentlig erfaring med tre år på rad i denne turneringen. Hjemme i Baku har de stelt i stand problemer for mange og enhver, dette er ingen enkel arena å spille på.

Hjemmelaget er suverene i egen liga og vant the double også i fjor. De er ikke i gang, men har spilt - og tapt - tre treningskamper mot god motstand de siste par ukene. 10-3-1 var hjemmetallene forrige sesong og vitner om en vesentlig hjemmestyrke.

Gjestene fra Georgia debuterer i Champions League-sammenheng og det etter å ha overrasket de aller fleste forrige sesong. Så langt er det tilbake til «normalen» for Samtreia, som ligger tredjeplassert med hele ti poeng opp til Dinamo Tbilisi i hjemlig serie. 7-0-2 er imidlertid knallsterke bortetall.

Bortelagets fordel er at de er i sesong, selv om de akkurat nå har sommerferie i ligaen og ikke har spilt en tellende kamp siden 20. juni.

Men det skal være klasseforskjell på både lagene og rutinen her, og vi backer hjemmesterke Qarabag til å vinne med minst to mål. Med odds 1,70 får vi totalt 2,80 på tirsdagens eneste anbefaling.

