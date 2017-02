Cupseieren kostet dyrt for Marseille

Dagens langoddsprogram er et pent vorspiel til helgen. Det starter med NM på Lygna, der den norske langrennseliten skal gå sprint. Ellers tyvstarter en rekke ligaer helgens fotball og i NHL er det full runde.

Vi må opp i ringa etter to dårlige dager på rad og vi jobber hardt for å snu trenden.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 20.40.

Metz - Marseille, H 3,75.

Metz bet godt fra seg borte mot Angers i helgen, men å få to mann utvist hjalp ikke og de tapte 2-1 til slutt. Forrige hjemmekamp var langt bedre, da slo de Montpellier 2-0. Dermed har de tre hjemmekamper på rad uten tap, selv om bare den siste ble vunnet. Dette har forbedre statistikken til 3-3-3 totalt.

Forsvarer Diagne og midtbanespiller Cohade var de som ble utvist og de mister kveldens kamp. De faste midtbanespillerne Mandjeck (AFCON) og Mollet går skadet, angriperen Diallo har forlatt klubben - så Metz har utvilsomt en rekke tunge fravær i dag.

Marseille måtte gjennom blytunge ekstraomganger så sent som tirsdag, men fikk en opptur med seieren over Lyon til slutt. Forrige fredag vant de 5-1 over Montpellier hjemme og endte den to kamper lange tapsrekken i ligaen.

Forrige bortekamp ble tapt med 3-1 for Lyon, men de tre foregående bortekampene ga sterke syv poeng. Det forbedret en svak bortestatistikk til 2-3-6.

En del spillere savnes også for Marseille. Midtbanespiller Diarra, angriperen N'Jie (AFCON), forsvarer Hubocan og venstreback Evra mister alle kampen.

Metz har forbedret sitt spill de siste ukene og det gjør at vi gir dem bedre poengsjanser enn hva oddsen tilsier. Marseille har 120 minutter fra tirsdag i beina og vil være langt mindre utvhilt enn sine motstandere i dag. 3,75 er spennende odds på hjemmeseieren!

