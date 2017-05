Dag & Red jakter retur på direkten

Onsdag ble det et lite overskudd i bøkene etter noen minusdager på rad. Ajax vant til 2,20 ganger pengene og mer enn gjorde opp for at Monaco ikke innfridde som det andre spillet.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Det er ikke altfor mange høydepunkter på dagens langoddsprogram, men Celta Vigo - Manchester United skiller seg ut. I tillegg skal New York Rangers prøve å utligne forspranget til Ottawa Senators i nattens NHL-kamp.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 19.55.

Dagenham & Redbridge - Forest Green Rovers, H 2,60.

National League playoff, første kamp av to. Som gi gjentar til det kjedsommelige, faktumet at det er et dobbeltoppgjør, gjør alltid at vi vurderer hjemmeseieren tyngst. Og spesielt her, hvor det er vanskelig å forstå oddssettingen.

Disse lagene avsluttet som tabellnaboer, kun to poeng fra hverandre i favør gjestene. Selv om de var på best på reisefot, er 12-5-6 en respektabel hjemmestatistikk for the Daggers. De vant også den tilsvarende hjemmekampen 2-1 etter en sen scoring.

Vertenes plassering på playoffplass er spesielt imponerende med tanke på det store skadetrykket denne sesongen. De aller fleste nøkkelspillerne er nå tilbake i aksjon og gir trener John Still mange valgmuligheter.

Tapte finalen i fjor

Hardtsatsende Forest Green Rovers tapte playoffinalen på Wembley i fjor og satset å direkte opprykk i år, men var til slutt et stykke unna å nå målsetningen. Ikke grunnet bortestatistikken, den var knallsterke 13-2-8.

Ettersom de har vært så å si klare for playoff en stund, har gjestene rotert stort i laget de siste to-tre kampene og har en stall i god forfatning. Toppscorer Christian Doidge er blant de som har kommet seg etter skader.

I første kamp av to må det alltid være aktuelt å backe hjemmelaget, spesielt når de er så jevnt matchet som i dette tilfellet. Vi klarer ikke å forstå hvorfor Forest Green er stor favoritt i dette oppgjøret og H til flotte 2,60 er det utvalgte spillet fra denne kampen.

