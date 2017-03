Ødegaard & co. blir kraftig undervurdert

Dagens langoddsprogram er meget rikholdig og det er mye å sette tennene i. Av treningskamper skal Frankrike ta imot Spania og Nederland er vertskap for Italia, blant annet. Også Portugal - Sverige er en godbit. Norges U21-lag skal i aksjon mot Russland på Marbella, League One har et par gode oppgjør og dagen avsluttes med VM-kvalifisering i Sør-Afrika og et tosifret antall NHL-kamper.

Nok en gang var vi avhengige av NHL for å redde dagen, selv om dobbelen med Calgary Flames og St. Louis Blues til 2,25 i odds ikke kunne gjøre helt opp for tapet på det to andre singelspillene.

Dagens dobbel 1, innleveringsfrist klokken 17.55.

Norge U21 + Sheffield United, samlet odds 4,65.

Russland U21 - Norge U21, B 3,00

Treningskamp som spilles på Marbella i Spania og vi begriper ikke at Russland er storfavoritt i denne kampen. De kom nest sist i sin EM-kvalifiseringsgruppe og tok to seirer på ti kamper - begge over Færøyene. Lag som Finland og Aserbajdsjan avsluttet over russerne på tabellen og naturligvis skal ikke de til EM i sommer.

Troppen som er kalt opp består nesten utelukkende av spillere fra den russiske ligaen og ikke særlig mange av dem er i gode klubber, heller. De virker ikke å ha en gullgenerasjon på gang. Kun to mann i troppen har spilt over ti U21-landskamper og spesielt samkjørte er de neppe. Likevel må det nevnes at de slo Romania U21 hele 5-1 på fredag.

Norges U21-lag består på sin side i stor grad av etablerte spillere på et relativt høyt nivå og ble slått ut av knallsterke Serbia i playoffen til sommerens EM. Vi kan nevne spillere som Martin Samuelsen, Martin Ødegaard, Iver Fossum, Vajebah Sakor, Morten Thorsby og Sander Svendsen. Spillere som Sander Berge og Moi Elyounoussi har imidlertid vært med A-laget og er ikke med.

Norge spilte treningskamp mot sterke Portugal i helgen og tapte 3-1 etter å ha spilt en god kamp.

For begge lag er dette siste treningskamp før VM-kvalifiseringen starter igjen og trolig stiller begge lag med sine meste mulige ellevere.

Russlands U21-lag er ikke veldig mye å skryte av og vi kjøper ikke at Norge skal være så enorm underdog i denne treningskampen. Vi spiller B til godt betalte tre blank i odds.

Vi skulle gjerne singelspilt, men det er ikke mulig hos Norsk Tipping og vi må kombinere.

Sheffield United - Millwall, H 1,55

Vertene har ti kamper på rad uten tap, hvorav seks har endt med seier, i League One og har ti poeng ned til første plass som ikke gir direkte opprykk. Med seier i dag er det mer eller mindre klart for Championship-spill kommende sesong.

På eget gress har de vært knallsterke hele sesongen og de står med 13-3-3 så langt. De siste fire hjemmekamper har gitt ti poeng og god uttelling.

Spissene Coalan Lavery og Matty Done er begge tvilsomme etter å ha blitt byttet ut mot Oldham i helgen. Dermed er det bra at spissen Leon Clarke endelig er skadefri. Mark Duffy er stadig tvilsom, mens Daniel Lafferty returnerer etter å ha vært ubenyttet innbytter mot Norge i helgens landskamp.

Millwalls rekke på 16 kamper uten tap gikk på en brå slutt da de røk 1-0 for nedrykksplasserte Swindon i helgen som gikk. Dermed ble de forbigått av Southend og ligger nå utenfor playoffplassene. Bortestatistikken er bare helt grei for Millwall, som har 5-6-7 så langt denne sesongen.

Selv om trener Neil Harris er ventet å gjøre endringer, er det ikke fordi han må. Skadesituasjonen er uendret fra helgen som gikk.

Sheffield United har alle muligheter til å nærmeste sikre et tidlig opprykk her og de har vært såpass bra på hjemmebane hele sesongen at vi gir dem tillit. 1,55 er noe kjip odds, men spilles. Kombinert med Norge-seier gir det en pen totalodds på 4,65 for denne dobbelen.

