Deilig odds på Juventus

Lørdagens langoddsprogram har sitt soleklare høydepunkt i Champions League-finalen mellom Juventus og Real Madrid, men byr også på Eliteseriekampen mellom Stabæk og Lillestrøm. I tillegg er det masse norsk fotball fra 2 og 3. divisjon og det spilles flere kamper i Allsvenskan. Natt til søndag spilles tredje kamp i Stanley Cup-finalen mellom Nashville Predators og Pittsburgh Penguins.

Juventus - Real Madrid H 2,75 (spillestopp kl 20.40)

Champions League-finale, som spilles på Millenium stadium i Cardiff med de kanskje to beste lagene i verden denne sesongen - en verdig finale.

Juventus har alt vunnet en hjemlig dobbel i Serie A for tredje sesong på rad og har denne sesongen fokusert alt på å vinne deres første tittel i Champions League siden 1996. Real Madrid kan bli første lag som forsvarer tittelen siden formatet ble endret i 1992 og har allerede sikret ligatittelen.

Å sammenligne disse to lagene er ingen lett øvelse, begge lag er komplette og med verdensklassespillere i alle posisjoner. Det er mulig å trekke frem at Real Madrid-stjernene har litt mer erfaring på dette nivået, men det er ikke med stor margin.

Juventus-treer Allegri har absolutt alle mann tilgjengelig, mens Real Madrid-trener Zinedane Zidane også har alle mann tilgjengelig.

Det er to lag som har enorm vinnermentalitet dette, men slik oddsene er satt er det ingen tvil om at verdien finnes på Juventus. 2,75 i odds på at Juventus avgjør finalen etter ordinær tid er bra og spilles.