Deilige høyoddsere i Bundesliga

Lørdagens langoddsprogram byr på full runde i både Eliteserien og OBOS-ligaen her hjemme, da det allerede tirsdag er duket for den tradisjonelle 16. mai runden. I tillegg er det full fart rundt omkring i fotball-Europa og langoddsprogrammet er rett og slett strålende.

Bundesliga nærmer seg slutten og det er mange lag som skal spille sin siste hjemmekamp for sesongen. Vi har plukket ut tre deilige hjemmeseire til høy odds denne lørdagen.

Dagens Bundesliga-singel 1, innleveringsfrist klokken 15.25.

RB Leipzig - Bayern München, H 3,65.

Kampen mellom de to som er ut til å bli første og andre i Bundesliga, Bayern München har som kjent alt sikret seriegullet. Leipzig er en god nummer to denne sesongen og har vært knallsterke hele veien gjennom. Formen er også grei, med elleve poeng fra de siste fem. Forrige helg tok de en sterk borteseier over Hertha Berlin.

Motivasjonen vil nok være stor i denne hjemmekampen, både fordi det er sesongens siste på Red Bull Arena, og for å vise Bayern München at de kan hamle opp med dem. Hjemmestatistikken i ligaen er knallsterke 12-2-2.

Willi Ordban, stopperen, er eneste viktige mann som savnes.

Bayern München sikret ligagullet for et par uker tilbake, og har vunnet begge seriekamper siden det med en samlet målforskjell på 7-0. Det har likevel vært en sesong under pari for Carlo Ancelottis menn når man ser på det totale bildet, med tanke på innsatsen i cupene.

Begge serietap har kommet på bortebane denne sesongen, men 11-3-2 er likevel knallsterke bortetall. Neuer og Martinez er ute.

Leipzig er ute etter å vise seg frem mot ligamesteren i deres siste hjemmekamp for sesongen og de har vist i de 32 første kampene at de ikke er mye dårligere enn bortelaget. 3,65 er uansett svært spennende hjemmeodds og må være verdt et forsøk i denne kampen.

Dagens Bundesliga-singel 2, innleveringsfrist klokken 15.25.

Augsburg - Borussia Dortmund, H 5,90.

Den virkelige godbiten. Kun to poeng skiller Augsburg fra kvalifiseringsplass og flere av lagene bak har overkommelige motstandere denne helgen. Seier i dag vil langt på vei sikre ny kontrakt. Tap kan være katastrofalt - de møter topplaget Hoffenheim borte i siste runde.

Vertene er i bra slag, med syv poeng på de siste fire og to hjemmeseirer på rappen - totalt har de mer beskjedne 5-5-6 på eget gress. Forrige hjemmekamp knuste de Hamburg 4-0. Midtbanespillerne Ja-Cheol Koo og Jan Moravek savnes, ellers står det bra til.

Dortmund er sikret Champions League-plass, men ikke direkte - de må komme på tredjeplass for å gå rett inn i gruppespillet kommende sesong og det er deres motivasjon de to siste kampene. Formen er bra, med ti poeng fra deres siste fire kamper.

Like bra er ikke bortestatistikken, som er 5-5-6. Midtbanedirigenten Castro er suspendert, ellers er en rekke mindre viktige spillere ute med skader.

Augsburg har virkelig alt å spille for i dagens kamp og er nesten avhengige av en seier her. De er i bra form på hjemmebane, mens Dortmund sliter på reisefot og det er grunn til å spørre hvor motiverte de egentlig er for å sikre tredjeplassen. Uansett er 5,90 spinnvill odds på H og må spilles.

Dagens Bundesliga-singel 3, innleveringsfrist klokken 15.25.

Darmstadt - Hertha Berlin, H 3,90.

Da nedrykket nesten matematisk var bekreftet, våknet Torstein Frings' Darmstadt-mannskap. De vant tre kamper på rad og holdt liv i håpet, men røk 1-0 for Bayern München borte forrige helg og nå er alt håp ute. Altintop bommet på straffe for dagens hjemmelag forrige lørdag helt på tampen, så de kunne dratt fra München med poeng.

Likevel har de aldri spilt bedre fotball denne sesongen enn hva de gjør nå for tiden, og i deres siste hjemmekamp i Bundesligaen for denne gang vil de være topp motiverte for et verdig farvel. 6-3-7 er ikke altfor dårlige hjemmetall for jumboen.

Peter Niemeyer er eneste fravær av betydning, han har vært ute siden mars.

Gjestene har satt negativ rekord i antall bortetap på rad i Bundesligaen, rekken er nå oppe i ni bortetap på rad. I seks av disse har de atpåtil gått målløse av banen. Det ble ikke bedre av et 1-4-tap hjemme for RB Leipzig forrige helg og de er i svært svak form i sesonginnspurten. Dessverre gjelder det også Jarstein, som har to megatabber på rad.

Dette har svekket deres sjanser i kampen om Europa League, men de er langt fra ute av kampen og har mye å spille for her.

Den observante leser trenger ikke bli fortalt at de har en svak bortestatistikk, 2-3-11 er deres totale bortetall. Som ikke det var nok: det faste stopperparet i Langkamp og Brooks er begge suspenderte i dag. Skjelbred, Lustenberger, Schieber og kanskje Stark er skadet, alle med minst 18 kamper denne sesongen.

Darmstadt er i kanonform i sesongavslutningen og ønsker å takke for seg med verdighet. Hertha Berlin går fra nederlag til nederlag på reisefot og 3,90 er for bra odds til å avslå på et nytt tap for Jarstein og kompani.

