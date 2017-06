Den gjeve billetten til La Liga

Det er et labert langoddsprogram som venter denne torsdagen, men vi kan ihvertfall glede oss over at den norske Eliteserien starter opp igjen til helgen etter landslagspausen. I kveld i dag er det en del håndball på menyen og natt til fredag en del brasiliansk fotball. Vi retter fokuset mot Spania og playoff i Segunda.

Den gode flyten for Nettavisen/Sportspills oddstips fortsetter og for fjerde dag på rad ble det pluss. Onsdag lanserte vi spill på den første av de to playoffkampene i Segunde og U-spillet i kampen mellom Huesca og Getafe satt fint det til pene 2,75 i odds. Tirsdag lanserte vi over 2,5 mål i landskampene mellom Norge - Sverige og Frankrike mot England. Sistnevnte gikk over så det sang til 2,10 i odds, og sørget for marginalt pluss også tirsdag. Mandag lanserte vi Ørgryte som et superobjekt til pene 3,15 i odds (oddsen ble senket til 2,95 etterhvert) og gjorde at det også ble klart pluss for våre oddstips mandag. Søndagen ble som kjent også veldig bra. Island innfridde vårt singelspill hjemme mot Kroatia til flotte 3,25 i odds, OBOS-ligaen med seire til Fredrikstad og Tromsdalen til 3,05 i odds satt og singelspillet på 3-0 i sett til Rafael Nadal i French Open-finalen til klart godkjente 2,00 i odds likeså.

CF Cadiz - Tenerife U 2,85 (spillestopp 20.55)

Første kamp i andre kampen av playoff fra Segunda, der vinneren av dette dobbeltoppgjøret møter vinneren av dobbeltoppgjøret mellom Huesca og Getafe til dobbeltoppgjør om retten til å spille i La Liga nest sesong.

Hjemmesterke Cadiz (10-8-3) endte på 5. plass i serien med sine 64 poeng, og i likhet med mange andre lag i Segunda, var de ikke like giftige på bortebane (6-8-7). Kveldens motstander Tenerife endte på 4. plass i serien og hadde sterke 10-9-2 på eget gress og betydelig mer moderate 6-9-6 på bortebane.

Cadiz avsluttet sesongen med å spille uavgjort i åtte av de siste elleve seriekampene, men den siste hjemmekampen ble vunnet med 2-1 over Elche. Det tilsvarende seriemøtet mellom disse endte med 1-0 seier til Tenerife.

To lag som altså spilte veldig mye uavgjort i serien dette, og som i onsdagens playoffkamp mellom Huesca og Getafe, er det også stor sjanse for at dette oppgjøret ender uavgjort. 2,85 er oddsen på det utfallet og vi setter pengene på at lagene er like langt etter det første oppgjøret.