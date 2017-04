Lørdagens oddsprogram inneholder flere deilig oppgjør fra flere ligaer. Det er mye som står på spill for flere klubber nå i alle ligaer. Opprykk og nedrykk skal spikres, og det er få steder hvor ting er klart.

Lørdagens meny:

Dobbel: Joshua King, den nye kongen av Premier League?

Singel: Skjebnekamp for Hull

Dobbel: Kampen Leeds ikke har råd til å tape

Tipping: Brann vinner storkampen



Bournemouth + Brann til 3,71 i odds. Innleveringsfrist klokka 15.55.

Begge kampene kan spilles som singler.

Sunderland - Bournemouth, B til 2,25 i odds

"Josh Kings on fire". Nei, like greit at vi ikke lager supportersanger, kanskje?

Men det faktum at Joshua King er en av de aller heteste spillerne i Premier League om dagen, forteller oss at Bournemouth går til dette oppgjøret som favoritter.

Sunderland er fortapt i bunnen. Det er game over, og det blir Championship neste sesong.

Sunderland er totalt uinspirerte om dagen, og de taper, taper, taper og taper kamper. Det er faktisk 10 (!) serierunder siden Sunderland tok en trepoenger. Og det var på bortebane. Hjemme har de vært fryktelig svake, og de taper fort dette oppgjøret også. Vi tror på borteseier her. B.

Brann - Viking, H til 1,65 i odds

Disse oppgjørene pleier å inneholde temperatur.

Etter en skrekkelig start på sesongen, med fire strake tap, kom Viking endelig på vinnersporet hjemme mot Odd i forrige serierunde. Imponerende mot medaljekandidat Odd.

Viking har også spilt godkjent i flere av sine kamper, en fått lite utbytte av prestasjonene. Dermed smakte seieren i forrige runde godt.

Men lørdag møter de et Brann-lag som har hatt en meget solid start på sesongen.

Bergenserne er på 4. plass etter fem runder, og har kun tapt en kamp, og den kom på bortebane. Hjemme har de vunnet begge sine kamper, og de har flere spillere som er i meget god form.

Spesielt Daniel Braaten har vært god, og har formet et godt samarbeid med Børven på topp.

Selv om Viking fikk en opptur i forrige runde, tror vi de kommer ned på jorden igjen mot Brann, som er et meget solid lag på hjemmebane. H.