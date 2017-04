Den tyske sensasjonen kan sjokkere Bayern

Det ble en glitrende start på uken for Sportspills oddstips. Vålerenga leverte som singelspill, lansert til 1,95 ganger pengene. Frisk Asker vant den tette kampen i Askerhallen 4-2, til en deilig singelodds på 2,85. Djurgården-spillet var en feilvurdering og spolerte dagens siste oddstips, som var en dobbel kombinert med Celta Vigo.

Denne midtuken er rett og slett fantastisk rent fotballmessig, med fulle runder fra Premier League, Bundesliga, Championship, Eliteserien og mer. I dag er det flere storkamper fra de to førstnevnte ligaene. Dagen avsluttes med et tosifret antall NHL-kamper, der sluttspillkampen langt på vei skal avgjøres.

Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 19.55.

Hoffenheim - Bayern München, H 5,15.

Vi backet Hertha Berlin hjemme mot Hoffenheim fredagen som gikk og det var en tabbe. Årets trener i Bundesligaen, 29-åringen Julian Nagelsmann, ledet laget til en 3-1-seier på en arena hvor bare to lag har dratt med poeng denne sesongen. Godt hjulpet av et rødt kort på stillingen 1-1, dog.

Uansett betyr resultatet at de har en åtte poengs luke ned til nettopp Hertha Berlin i kampen om Champions League-plass. Formen er også knallsterk, med 14 poeng fra deres siste seks ligakamper og to seirer på rad. Sky's the limit for Hoffenheim denne sesongen.

Hjemme har de enda ikke tapt denne sesongen og tallene 8-5-0 er knallsterke. De siste fire hjemmekampene er alle vunnet, men det må nevnes at kampene mot de to andre topp fire-lagene, Dortmund og RB Leipzig, begge endte uavgjort.

Ingen er definitivt ute for vertene, men Rupp og Kaderabek er begge tvilsomme. Begge med tosifret antall kamper denne sesongen.

Smadret Augsburg

Bayern München har funnet storformen og går inn i den avgjørende våren med stor selvtillit. De har nå en luke på 13 poeng ned til andreplasserte Leipzig og tittelkampen er avgjort. I helgen hadde de få problemer med å demontere et svakt Augsburg-lag og de kunne vunnet langt mer enn 6-0.

Og det må være lov å si at lagets to kommende kamper er viktigere enn dagens. Først kommer Dortmund på besøk i helgen, der prestisjen som står på spill er enorm. Og neste onsdag kommer Real Madrid på besøk i kvartfinalen av Champions League. Kanskje er dagens kamp den som blir nedprioritert. Bortestatistikken er sterke 10-2-1 og de har bare åtte baklengsmål på reisefot.

Fire viktige spillere savnes. Førstekeeper Reina, midtbanespillerne Costa og Thiago, samt Thomas Müller er alle ute.

Hoffenheim er nok hakket mer motiverte i denne kampen og har så stor selvtillit at de tror på en sjokkseier her. Vi må uansett backe Tysklands for tiden tredje beste fotballag til pene 5,15 ganger pengene.

Klikk her for å levere denne!