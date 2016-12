Denne pokalen betyr minst av alle

Det så fryktelig bra ut mot slutten av gårsdagens Serie A-kamper, men en sen Pescara-scoring mot Palermo ødela det som ville vært en fantastisk dobbel med Torino. Cagliari snudde fra 1-3 til 4-3 og vant til 2,35 i odds, mens dobbelen med Roma og Espanyol var en feilvurdering. Dermed ble det underskudd.

På fredagens langoddsprogram er det gull for den som graver, med et lett utvalg fotballkamper - deriblant den italienske supercupfinalen mellom Milan og Juventus - samt full runde i NHL.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 17.25.

Juventus - Milan, U 3,25.

Italiensk supercupfinale, mellom dobbelmester Juventus og tapende cupfinalist Milan. Spilles i Qatar som et ledd i det italienske fotballforbundets omfattende sellout-strategi. Jeg skal ikke kjede dere, kjære lesere, med for mye moralsk preken. Men at det überkatolske landet Italia skal holde sin supercupfinale dagen før selveste julaften i et land ingen italienere har et forhold til, det er smått absurd. Og kan ikke ha noen annen forklaring enn penger i lomma på dresskledde forbundsmenn.

Engasjementet har blitt deretter og oppladningen til denne finalen har vært preget av en lunken/kjølig distanse. Begge lag sender sine beste mulige tropper og kommer til å starte toppet, men det er stor grunn til å stille spørsmålstegn ved motivasjonen til disse to lag. Trolig kunne samtlige ønsket å være et helt annet sted enn den arabiske ørkenen når julen nærmer seg. Noe som kanskje viste seg da Milan ikke rakk sin planlagte flyvning til Doha og kom ned en dag for sent?

Derfor blir dette nesten som en treningskamp å regne, en show-kamp. Men vi må ta litt form og statistikk: Juventus er i knallform med 15 poeng de siste seks seriekamper, inkludert viktige seirer over Torino og Roma. Milan har mistet en del av sin form og står med "bare" elleve poeng i den samme perioden, men ett på de siste to. Kampen mellom lagene i høst endte 1-0 til Milan etter scoring av Manuel Locatelli.

Juventus mangler høyreback Dani Alves og midtstopper Leonardo Bonucci, men dekningen er god. For Milan savnes bare kaptein Riccardo Montolivo, som har vært ute et par måneder alt.

Begge lags spillere har nok juleferie i tankene alt og er neppe topp motiverte for denne kampen. Forventer lavt tempo og lite intensistet. Juventus skal naturligvis være favoritt, men med rammene rundt denne kampen, er vi mer fristet av et uavgjortspill til 3,25 i odds.

