Derby har havarert totalt

Uken startet bedre enn den forrige avsluttet. Over-spillene satt så det suste i både Leicester og Firenze, til en totalodds av 2,52. Lyngby klarte ikke å avgjøre kampen tross stort overtak i kampen og den andre dobbelen gikk dessverre ikke inn.

Tirsdagens langoddsprogram er rikholdig og mye spennende er det å ta fatt i. Vi starter med 10 kilometer klassisk for kvinnene i Lahti. Tre kamper i Championship - deriblant superduellen Brighton - Newcastle - står på menyen. I GET-ligaen spilles en håndfull kamper og NHL har helt full runde. Som ikke det var nok, spanjolene tyvstarter sin serierunde og det spilles cup i blant annet Frankrike, Italia og Tyskland.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.40.

Blackburn - Derby, H 2,70.

Blackburn byttet manager forrige uke og Tony Mowbray fikk med seg et greit poeng borte mot Burton Albion fredag etter å ha tatt ledelsen. Dette er den tidligere Celtic-sjefens første hjemmekamp som Rovers-sjef. Og den bør helst vinnes, tre poeng skiller opp til Bristol City på trygg grunn.

Vertene tar akkurat to tredeler av poengene sine hjemme og 5-5-6 er ikke en elendige hjemmestatistikk. Mowbray får Elliott Bennett tilbake fra suspensjon, mens Hope Akpan (fortsatt suspendert), Corry Evans og Gordron Greer stadig går skadet.

Opprykkshåpet svinner for Derby, som igjen ser ut som da de spilte under Nigel Pearson i starten av sesongen. De siste fem ligakamper har gitt bare tre poeng og de står uten scoring på sine to siste. Avstanden opp til Sheffield Wednesday på sjetteplass er nå hele ti poeng.

På bortebane står det særlig svakt til, for Derby har tapt fire av de siste fem på reisefot - uten å score mål. Ipswich ble slått 3-0 borte i slutten av januar og er også eneste høydepunkt de siste bortekamper.

Kaptein Richard Keogh er svært tvilsom etter å ha blitt skadet i tape for Aston Villa lørdag, trolig starter han ikke. Stopper Jason Shackell mister også trolig kampen, mens midtbanespiller Bradley Johnson returnerer.

Blackburn håper på bedre tider under Mowbray og vet at de har gode vinnersjanser mot et Derby-lag som sliter tungt for tiden. Hjemmeoddsen 2,70 er spennende og vi gir det et forsøk.

