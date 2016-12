Derby i eventyrlig form

Sportspills øvrige meny nyttårsaften:

Nyttårsaften er det engelsk fotball som gjelder på et strålende langoddsprogram. Det er en rekker kamper i både Premier League og Championship og tilnærmet fulle runder i både League One og League Two. I tillegg starter Tour De Ski med sprint for både kvinner og menn.

Derby - Wigan H 1,50 (spillestopp kl 15.55)

Ringreven Steve McClaren har virkelig fått sving på derby som som står med 8-1-0 på de ni siste seriekampene. Laget er likevel ikke høyere enn på 7. plass, da de innledet sesongen med kun å vinne en av de ni første seriekampene. Med totalt 39 poeng, er det nå kun fire poeng opp til Reading på 3. plass før denne runden. 6-3-3 totalt på hjemmebane, men de fem siste hjemme er alle vunnet.

Fem strake tap for Wigan som ligger nest sist med 18 poeng. Opp til Cardiff på sikker plass skiller det seks poeng. Borte er tallene svake 2-3-7.

Slik Derby fremstår om dagen, tyder det meste på at laget tar sin sjette strake hjemmeseier. Nå er normalt ikke 1,50 i hjemmeodds i denne ligaen, det man setter alle feriepengene sine på, men her skal det være grei skuring for Derby

Wolverhampton - QPR H 1,70 (spillestopp kl 15.55)

Tre seire på de fem siste seriekampene for Wolves som endelig har klatret litt på tabellen. Var før sesongen en outsider i kampen om opprykk, men har ikke innfridd. Ligger nå på 15. plass med totalt 28 poeng og har hele tolv poeng opp til den siste playoffplassen. 3-3-5 er ikke veldig imponerende hjemmetall. Ingen spesielle mannskapsproblemer for Wolves.

Ian Holloway har ikke fått sving på QPR og 0-3 tapet borte for serieleder Brighton tirsdag kveld, var det sjette strake tapet for London-laget som fortsatt er over streken, men det er kun tre poeng ned til Blackburn. Svake 3-2-6 på bortebane. Nedum Onuoha soner karantene etter å ha blitt utvist mot Brighton.

Wolverhampton skal ha gode muligheter til å påføre QPR deres sjuende strake tap og selv om 1,70 på hjemmeseier er litt i snaueste laget, spiller vi en noe mer favorittpreget dobbel i Championship kontra den vi lanserer i Premier League. Totalodds 2,55.