Derby må få opp farten

Endelig er landslagspausen over og allerede fredag er det et meget innholdsrikt langoddsprogram. Med kamper fra England, Tyskland, Spania, Danmark og Frankrike, og i tillegg er det seriestart i ishockey her hjemme.

Derby - Hull H 1,85 (spillestopp kl 20.40)

Middels start for hjemmelaget som står med 2-1-2 på de fem første seriekampene. Kun to av disse er spilt hjemme. Tap 0-2 for Wolverhampton i den første hjemmekampen, deretter 1-0 seier over Preston. I siste serierunde før landslagspausen ble det 1-3 tap borte mot nyopprykkede Sheffield United. Derby har ingen nye skader.

helt identisk start for Hull med 2-1-2 på de fem første seriekampene. Tre av disse er spilt hjemme, to er vunnet, og i likhet med Derby har Hull tapt hjemme mot Wolverhampton. To bortekamper hittil, en uavgjort og ett tap.Har pådratt seg noen skader, blant annet på viktige Hernandez.

Hjemmebanefordelen er trolig avgjørende her, og 1,85 på hjemmeseier er helt grei odds.

Leganes - Getafe H 2,00 (spillestopp kl 20.55)

La Liga i Spania og tredje serierunde. Leganes kjempet i det lengste mot nedrykk forrige sesong, men berget seg. Har innledet med full pott og to 1-0 seire. I seriepremieren ble det seier 1-0 mot Alaves og i andre serierunde ble det en overraskende 1-0 seier borte mot sterke Espanyol. 5-6-8 var tallene på hjemmebane forrige sesong.

Nyopprykkede Getafe har møtt tøff motstand i sine to første seriekamper. Innledet med å klare 0-0 borte mot Athletic Bilbao, men måtte se seg slått 0-1 hjemme mot Sevilla i den andre serierunden. Moderate 5-7-9 på bortebane i Segunda forrige sesong.

Leganes skal stå som favoritt her og selv 2,00 på hjemmeseier er labert, tar vi med denne i kombinasjon med Derby-seier og får en totalodds på 3,7 på denne dobbelen.