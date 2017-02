Det nærmer seg slutten for Gianfranco Zola

Vi skulle så gjerne hatt inn dobbelen med Lazio og Eibar i går, men Milan utlignet mot førstnevnte helt i sluttminuttene. Det ble uansett et lite overskudd, ettersom Manchester City ledet både til pause og ved fulltid, 2,10 var oddsen på det.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Champions League er tilbake og hvilken retur det er! Paris Saint-Germain - Barcelona og Benfica - Dortmund er de herlige kampene som venter oss. I tillegg er det tilnærmet full runde i Championship og lavere engelske divisjoner, samt en håndfull kamper fra NHL i natt.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Preston North End + Sheffield Wednesday, samlet odds 2,85.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Preston North End - Birmingham, H 1,90

Vertene vant 4-2 hjemme over Brentford i helgen og fikk slutten på en fire kamper lang rekke uten seier i ligaen. Formen er det lite i veien med og de har ni poeng på sine siste seks kamper, noe som har ført dem delvis inn i kampen om playoffplassene.

Deres siste tre hjemmekamper har gitt sterke syv poeng og statistikken på hjemmebane er 7-4-5 totalt. Fire viktige spillere regnes som tvilsomme, Paul Huntington, Paul Gallagher, Callum Robinson og Marnick Vermijkl. De tre førstenevnte er ventet å rekke kampen. Alex Baptiste er definitivt ute.

Gjestene viste at seieren over Fulham bare var et blaff da de ble utspilt mot Sheffield Wednesday forrige fredag og tapte 3-0 - deres tredje tap på de siste fire. Dermed er statistikken til trener Gianfranco Zola skrekkelige 1-4-7 i alle turneringer siden han tok over i desember og alt håp om playoff virker å være ute.

Den faste midtbanespilleren David Davis er ute med suspensjon. Fire faste spillere i toppscorer Clayton Donaldson, kaptein Michael Morrison, Ryan Shotton og Jacques Maghoma mister alle kampen med skader, mens Robert Tesche returnerer etter ankelproblemer. Fem nøkkelspillere ute, altså.

Preston er i solid form på hjemmebane og Birmingham har sett skrekkelige ut helt siden Gianfranco Zola tok over. H til 1,90 spilles.

Sheffield Wednesday - Blackburn, H 1,50

Som nevnt tok Sheffield Wednesday en grei 3-0-seier over Birmingham fredag uten å slite altfor mye for den, deres andre rake seier. De siste fem kampene har gitt ti poeng og spesielt på hjemmebane er de i form, syv poeng på de siste tre er fasiten her. Det har forbedret hjemmestatistikken til knallsterke 10-1-3 totalt.

Vertenes spiss Gary Hooper og den faste forsvarer Tom Leeds er begge tvilsomme.

Gjestene har plukket greit med poeng i det siste og har seks poeng fra de siste seks, ikke nok til å løfte dem over den rød streken. Kun to av disse poengene har kommet på reisefot og 2-3-9 er deres elendige bortestatistikk totalt.

Et lass med spillere savnes, deriblent faste spillere som midtbanespillerne Darragh Lenihan og Corry Evans, samt forsvareren Gordon Greer. Lucas Joao er eid av dagens hjemmelag og får ikke spille kampen.

Vi velger her en kamp som føles nokså trygg, Sheffield Wednesday har vært knallsterke på hjemmebane gjennom hele sesongen og Blackburn likner ikke grisen på reisefot. H spilles til 1,50 og gir oss totaloddsen 2,85 på vår dobbel.

