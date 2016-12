Det spøker for Red Wings' superstatistikk

Siden de har spredd kampene utover denne romjulen, er det et par interessante kamper fra England også i dag, med Aston Villa - Leeds som høydepunkt. Det er også full rulle i nattens NHL.

All honnør til Tottenham i går, de spolerte vårt uavgjort-spill med en fantastisk andreomgang.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 01.55.

Ottawa Senators - Detroit Red Wings, H 1,95.

Senators har gått litt under radaren denne sesongen og ligger på en knallsterk andreplass i Atlantic-divisjonen, kun fire poeng bak Canadiens. De røk riktignok på et bortetap mot New York Rangers sist, etter å ha ledet 3-1 etter første periode. Men før det hadde de fire rake seirer.

De to siste hjemmekampene er vunnet, men hjemmetallene totalt er ikek bedre enn 7-7-5 i ordinær tid.

Den fjerde viktigste centeren Zack Smith er ute med skade siden sist. Fra før er MacArthur, førstekeeper Anders og tredjekeeper Hammond ute med skader.

Detroit Red Wings har en vanvittig imponerende statistikk ved å kvalifisere seg til Stanley Cup-sluttspillet i over 20 år på rad. De siste årene har det vært på håret og denne sesongen må de også strekke seg langt. Når sesongen nærmer seg halvspilt er de nemlig helt sist i Atlantic-divisjonen, selv om den er jevn nok til at veien opp ikke er altfor lang.

Formen viser imidlertid liten tegn til bedring. Seks av de siste åtte er tapt, fem av disse igjen i ordinær tid. Sist røk de hjemme for Buffalo Sabres. Bortestatistikken er 1-8-6 etter ordinær tid, her må det nevnes at syv av overtidskampene har endt med Red Wings-seier.

Gjestene har NHLs lengste skadeliste og tre nye mann er blitt satt ut av spill de siste ti dagene. Totalt syv spillere mister dagens kamp, deriblant viktige Justin Abdelkader, Mike Green og Darren Helm.

Ottawa har en god sesong på gang, Detroit Red Wings er inne i en blindgate. H til fullt godkjente 1,95 spilles her. Klikk her for å levere!