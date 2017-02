Dette er Citys drømmemotstander

To av fem oddstips gikk inn søndag og det ble underskudd. Freiburg til 2,40 hjemme mot Köln og Swansea til 2,20 hjemme mot Leicester var spillene som traff. Det ble også elleve rette på tippekupongen, men utbetalingen var ikke all verden.

Dagens langoddsprogram er magert, men noe utvalg er det. Superkombinasjonen for herrer i alpin-VM går av stabelen alt klokken ti på formiddagen og det er en håndfull fotballkamper i kveld - deriblant godbiten Bournemouth - Manchester City og Lazio - Milan i Italia. I natt skal Mats Zuccarello og New York Rangers i aksjon mot topprivalen Colombus Blue Jackets.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 20.55.

Bournemouth - Manchester City, B/B til 2,10.

Hjemmelaget er ikke i god form og har tatt bare to poeng på de siste fem ligakampene, de to siste har begge endt med tap hjemme for Crystal Palace (0-2) og borte for Everton (6-3). Nedrykksstreken er nå bare seks poeng under Eddie Howe & co.

Hjemmestatistikken 5-3-4 er solid og de har tatt til sammen fem poeng fra topplag som Arsenal, Tottenham og Liverpool denne sesongen. Men mot alle disse lagene var de i langt bedre forfatning enn de viser nå for tiden.

Tre faste forsvarere i Simon Francis, Charlie Daniels og Adam Smith er alle tvilsomme. Andrekeeper Federici mister resten av sesongen.

Drømmemotstander

Tallenes tale er klar: Bournemouth er en ideell motstander for Manchester City. De har møttes tre ganger i Premier League-sammenheng og de himmelblå har vunnet alle med fire måls margin. I alle tre kamper ledet også til pause. Bournemouth har en offensiv og lite kynisk spillestil, kall det gjerne naivt, noe som passer Manchester City ekstremt godt. Her får de rom til å drive med sitt finspill.

Guardiolas menn kommer med fornyet selvtillit etter to strake trepoengere, borte mot West Ham og hjemme mot Swansea. Med seier i dag, vil de plutselig klatre opp til andreplass.

Bortestatistikken 8-0-4 er solid for bortelaget og det er også skadesituasjonen, det er en fulltallig tropp som reiser til sørkysten.

Manchester City har feid Bournemouth av banen i alle møtene mellom lagene og hjemmelaget er helt ribbet for selvtillit. Vi tror bortelaget tar kommandoen fra start og spiller B til både pause og fulltid. 2,10 er oddsen.

