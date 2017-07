Dette er Mjøndalens store svakhet

Det er dukket for sjarmøretappen i Tour de France og det hele avsluttes denne ettermiddagen. Denne ettermiddagen er det også full runde i OBOS-ligaen, som er tilbake etter ferie, og en rekke kamper fra rundt om i verden.

Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 17.55.

Sandnes Ulf + Florø, samlet odds 3,33.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Sandnes Ulf - Mjøndalen, H 1,85

Hjemmelaget har vært ustabile denne sesongen, men avsluttet vårsesongen med tre seirer på de siste fire og ligger fint i rute til å sikre minst en kvalifiseringsplass. Forrige hjemmekamp tapte de hele 3-0 for Jerv, men de har sterke 4-2-1 totalt likevel - og de stod uten baklengsmål hjemme før gultrøyene kom på besøk.

Verdt å nevne er det også at Sandnes Ulf vant tilsvarende oppgjør i fjor hele 5-0. De har ikke offentliggjort noen tropp til kampen i skrivende stund.

Gjestene har også vært ustabile denne sesongen og klarte ikke å vinne i løpet av de siste tre kampene av vårsesongen. Men de henger med i playoffkampen (hvem gjør vel ikke det?), ikke rent lite takket være hjemmestatistikken - 0-5-2 er svake tall på reisefot.

Få skader plager gjestene, Mads Gundersen er tilbake i full trening. Diomande er ikke med enda.

Gitt Mjøndalens svake statistikk borte generelt og mot Sandnes Ulf spesielt, er det vanskelig å argumentere for bortepoeng her. H spilles til 1,85.

Florø - Fredrikstad, H 1,80

Hjemmelaget skulle nok ønske at sommerferien aldri kom, for de vant fire av de siste fem kampene føre sommerferien og stod med tre seirer på rappen før ferien. De kroner verket med en knallsterk 2-0-seier borte over Ranheim, som til da var uten tap på eget gress.

Men at Florø har tatt nivået er det liten tvil om og denne høsten har de alle muligheter til å kjempe seg inn i opprykksstriden. De har svake 2-3-2 på hjemmebane, men vant 2-1 over Fredrikstad borte i vårens oppgjør mellom lagene. De har ikke offentliggjort sin kamptropp.

Også FFK var på vei opp før seriepausen inntraff, med fire kamper uten tap og åtte poeng på disse. Motstanden var riktig nok ikke all verden, men det ser unektelig lysere ut enn det gjorde etter ti runder.

Gjestene er seiersløse på reisefot og 0-3-4 er tall som imponerer få. I tillegg spilles kampen i dag på naturgress, til forskjell fra hva de bruker til vanlig.

Fra FredrikstadFK.no kan vi melde følgende: Falk Larsen og Simonsen er ute i lang tid, mens Joel Armstrong har litt småtrøbbel med et lår og Edvard Skagestad fikk en strekkskade i uka som gikk som holder han ute i 3-4 uker. Mislav Leko fikk sesongens 3. gule kort mot Tromsdalen og er hjemme i Fredrikstad denne helga.

Florø har vært klart best denne sesongen og vi gir dem tillit her. H spilles til 1,80 og gir oss totaloddsen 3,33 på vår dobbel.

