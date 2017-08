Dette er Moldes store sjanse

Fredag måtte vi tåle et lite tap. Sandefjord leverte til 1,95 ganger pengene mot Sogndal, men Zulte Waregem fulgte ikke opp og tapte gevinsten fra Eliteserie-kampen.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddstips 2 & 3: Nå må Everton levere

Tippetips: City skyter ut av startblokkene

V75 Drammen: Praktfull V75-omgang med 13 millioner til alenevinner

Endelig er det full Premier League-runde igjen og det er noen vanvittig spennende kamper som møter oss allerede. Chelsea, Manchester City, Liverpool og Everton skal alle i aksjon denne lørdagen. Molde - Rosenborg kan bli en sesongavgjørende kamp her hjemme i Eliteserien og det spilles mye deilig fotball på resten av kontinentet.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 17.55.

Molde - Rosenborg, H 2,55.

24. september 2016 er ikke en dato moldenserne husker med særlig mye entusiasme. Rosenborg vant 3-1 på Aker Stadion, sikret sitt andre seriegull på rappen og Helland «plantet» Rosenborg-flagget i midtsirkelen i Molde.

Spoler vi frem til dagen i dag, står Molde overfor sin kanskje siste sjanse til å utfordre Rosenborg om seriegullet denne sesongen. Før runden er det syv poeng opp og skulle Molde vinne, er det bare fire poeng opp til trønderne. Med tap er det ti poeng og det skal ikke være mulig å ta igjen.

Eirik Hestad og Fredrik Brustadd er usikre for vertene.

Hjemmelaget fortsatte den fine formen fra før sommerferien med en sterk 1-2-seier borte over et Tromsø-lag som nettopp har fått ny trener, selv om de var nest best spillemessig i store deler av kampen. Hjemme på Aker stadion har de vært ustabile denne sesongen, men 5-1-2 er like fullt solide tall.

Kvalifisering på torsdag

Gjestene kommer fra en overbevisende 4-1-seier over Kristiansund sist helg. Kåre Ingebrigtsen har nok også tankene på torsdagens Europa League-kvalifisering mot Ajax, men ingen trenger å fortelle ham hvor viktig dagens kamp er.

4-3-1 er solide tall på reisefot for trønderne, med bare seks baklengsmål i denne perioden. De er vant med å spille på kunstgress, som er dagens underlag, men det er ikke her de er best. Troppen er i det minste skadefri.

Molde er på mange måter nødt til å vinne denne kampen, Rosenborg er nok mer enn fornøyde med ett poeng. Vi backer outsiderne Molde til 2,55 her, det er vinn eller forsvinn for deres tittelhåp her.

Klikk her for å levere denne

!