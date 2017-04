Dæhli & co. kan berge plassen

Vi kunne notere oss for pluss i regnskapet på torsdag, med uavgjortspillet i Manchester-derbyet til 3,45 ganger pengene som treff på totalt tre tips. Sevilla kom for sent, mens Jesus Navas til undertegnedes store overraskelse ikke startet.

Dessverre annullerer ikke Norsk Tipping kortspill så lenge spilleren kommer inn og vi måtte bokføre det som tap - vi tar selvkritikk på at vi anbefalte et kortspill på en spiller som ikke startet og beklager så mye.

Fredagens langoddsprogram opptrer som et flott vorspiel til en enda flottere helg, med godbiter som Atalanta - Juventus og Bayer Leverkusen - Schalke på menyen, inkludert Cardiff - Newcastle i England. Langoddsprogrammet krydres videre av kamper fra hele Europa.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 18.25.

St. Pauli + Union Berlin, samlet odds 2,70.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

St. Pauli - Heidenheim, H 1,80

Mats Møller Dæhli og gjengen har igjen funnet formen og det i grevens tid. De har vunnet sine tre siste kamper, men er fortsatt bare to poeng over nedrykksstreken og har fortsatt en jobb å gjøre. Men selvtilliten er tilbake og nå har de stor tro på å klare redningsaksjonen.

St. Pauli har faktisk bare vært marginalt best hjemme, tross fantastiske hjemmefans. 4-6-5 er noe skuffende tall på eget gress denne sesongen.

Nehrig og Dudziak kom begge halvskadet tilbake fra seieren i Düsseldorf sist og er tvilsomme. Ellers ser det bra ut på skadefronten.

Heidenheim er ferdigspilte og har for langt opp og ned til plasser av betydning. De har fem poeng på de siste tre og vant forrige bortekamp, men vi tror luften for alvor går ut av bortelaget til denne kampen. Deres mangel på motivasjon vil skinne gjennom.

Bortestatistikken er godkjente 4-5-6 for gjestene. De kommer uten fem mann, Kraus, Beermann, Widemann, Skarka og Griesbeck. I tillegg er det svært tvilsomt at kapten Marc Shcnatterer spiller hele kampen.

St. Pauli tar et syvmilssteg mot fornyet 2. Bundesliga-kontrakt med seier her og mot et Heidenheim uten motivasjon skal de ha gode vinnersjanser. Vi spiller H til 1,80.

Union Berlin - Sandhausen, H 1,50

Litt samme situasjon som i kampen over, bortsett fra at Union Berlin er med i opprykkskampen. De har tre poeng opp til Hannover og Braunschweig etter de røk for serieleder Stuttgart så sent som mandag. Uten seier i dag, vil opprykkstoget trolig gå.

Da hjelper det med selvtillit i en solid 10-3-2-statistikk på hjemmebane, selv om de nylig røk 1-0 for bunnlaget Erzgebirge her. Klubben melder om utsolgt stadion og massiv støtte for denne skjebnekampen.

Vertene må klare seg uten angriperen Steven Skrzybski, som ble skadet mandag. Kaptein Felix Kroos er fortsatt tvilsom.

Gjestene er også tilnærmet ferdigspilte, selv om de er bare fem poeng over nedrykk - det er hele seks lag mellom gjestene og rød sone. Sandhausen kom ut av en fem kamper lang rekke uten seier da de slo den håpløse jumboen Kalsruher 4-0 i forrige rundes derby.

3-6-6 er deres beskjedne tall på bortebane denne sesongen. De må klare seg uten to viktige spillere i høyreback Philipp Klingmann og midtbanestrategen Denis Linsmayer, som begge er suspenderte.

Union har intet annet valg enn å vinne kveldens kamp og vi tror de viser hvor mye bedre de egentlig er enn Sandhausen. H spilles til 1,50 og vi får totaloddsen 2,70 på denne dobbelen.

