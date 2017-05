Djurgården har funnet flyten

Det ble en god avslutning på en dårlig uke, da to av fire oddstips gikk inn søndag. Tottenham leverte i kombinasjon med Alavés til en totalodds på 2,80, singelen med Bastia traff til 2,75.

Uke 19 ble totalt sett svært svak, med 73,5 % tilbakebetaling på totalt 29 langoddstips. Dette var den tredje uken med røde tall på rad og tilbakebetalingsprosenten så langt i mai er blodrøde 67,2.

Mandagens langoddsprogram bærer preg av å være stille etter stormen, men det finnes en rekke høydepunkter. Norge skal i aksjon mot Canada i hockey-VM og trenger poeng, Pittsburgh Penguins skal prøve å slå tilbake mot Ottawa Senators og Djurgården er vertskap for IFK Göteborg, blant annet.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 18.55.

Djurgården - IFK Göteborg, H 1,95.

Djurgården fikk en elendig serieåpning med hjemmetap for Sirius, men har slått flott tilbake og plukket jevnt med poeng siden det. De siste fem kamper har gitt ti poeng og tapet kom for serieleder Malmö.

Spesielt gledelig er det at målscorerne er i form, Engvall og Eriksson står begge med fem nettkjenninger og deler toppscorerlisten i Allsvenskan så langt. På eget gress har de fire poeng fra tre kamper, etter det nevnte tapet for Sirius, uavgjort mot Norrköping og seier over Elfsborg.

Radetinac, så langt uten kamper, og spissen Tino Kadewere er ute med skader. Sistnevnte har fire kamper så langt.

Blåvitt får kritikk

IFK Göteborg brøt en fire kamper lang rekke uten seier med 3-0 over svært svake Kalmar forrige helg. De ligger på ti poeng, men har fått mye kritikk for sitt spill så langt.

På reisefot står de med fire poeng fra tre kamper og de røk hele 4-0 for Häcken forrige gang de var utenfor Göteborg.

Den viktige midtbanespilleren Abdul Razak er en av tre mann som er ute med skader.

Djurgården er i flytsonen om dagen og gjestene har vært langt mindre overbevisende. Vi backer vertene til 1,95.

