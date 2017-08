Dortmund har mest å bevise

Det ble treff på fredagens eneste oddstips, uavgjort i Sunderland - Derby til tre ganger pengene.

Nå begynner det å likne noe på helgens langoddsprogram, for Championship, League One og hele bøttebaletten fra Football League er tilbake! Ligue 1 og Eliteserien gjør også sin retur denne helgen, som gjør at utvalget er større enn siden mai måned.



Dortmund - Bayern München, H 2,95.

Tysk supercup, spilles på Signal Iduna Park i Dortmund. Hjemmebanefordelen gis alltid til laget som ikke vinner ligaen, som har resultert i at flest supercupfinaler er vunnet av laget som ikke vant ligaen.

Dortmund har en ny og spennende hverdag med Peter Bosz bak trenerroret, etter at den populære Thomas Tuchel ikke fikk fornyet tillit. De har også hentet tre spennende spillere i Phillipp, Töprak og Dahoud, alle tre kan få debuten sin i aften.

Marco Reus og Julian Weigl er to faste startere som mister kampen. Ellers står det bra til.

Dårlig preseason

Bayern har hatt en rett og slett elendig sesongoppkjøring, og selv om vi skal være forsiktige med å vektlegge slike resultater, har de neppe fått mye selvtillit gjennom sommeren. To viktige bærebjelker fra de senere sesonger har også lagt opp, Philipp Lahm og Xabi Alonso.

På overgangsmarkedet har de i kjent stil vært aktive, med gode signeringer som Rudy, Süle, James Rodriguez og Tollisso, de to sistnevnte er begge ventet å starte.

Juan Bernat og Manuel Neuer er ikke med for Bayern i aften.

Dortmund er ute etter å vise seg frem under ny manager og neppe interessert i å se Bayern München løfte en pokal på egen hjemmearena. Vi backer outsiderne Dortmund til 2,95 ganger pengene.

