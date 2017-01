Drømmefinale i Australian Open

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens tennisekspert Rolf Lerum.



Det er litt av hvert på menyen på Langoddsen søndag, men det begynner tidlig. Spillestopp på herrefinalen i Australian Open er allerede kl 09.25. Utover tennis er det rikelig med vintersport, det spilles FA-cup i England og det er rikelig med seriefotball fra både Serie A og La Liga.

Finale Australian Open - Roger Federer- Rafael Nadal 2,00 - 1,65 - spillestopp søndag kl 09.25

Det er duket for en heidundrende drømmefinale av årets Australian Open, og dette er noe vi virkelig gleder oss til. Innbyrdes leder Rafael Nadal 23-11 på Roger Federer, og Nadal vet akkurat hvordan han skal slå den beste tennisspilleren gjennom tidene, Federer.

Federer måtte gjennom en hard femsetter mot sin gode venn Wawrinka i semifinalen, og det man skal være klar over her er at Federer tok en medical time out før det siste settet. Han slet med lysken, og selv etter behandling følte han seg ikke noe bedre. Dette er dårlige nyheter for de som heier på Federer, og spesielt i forkant av en finale.

Nadal måtte også gjennom en hard femsetter i sin semifinale, men Nadal har spilt lange semier før, for så å være helt fin igjen til finalen. Han henter seg nesten sensasjonelt raskt inn etter tøffe fysiske påkjenninger.

I motsetning til veldig mange andre har Nadal knukket “Federer-koden”, og det er å pumpe backhandsiden til Federer med dype spinnballer. De er ikke like lett å kontrollere for Federer, og spesielt ikke når kampen har gått en stund. Da blir han “mør” i det hjørnet, og etterhvert kommer feilene. Han ville vært mindre sårbar om han hadde hatt en tohånds-backhand, men det har han altså ikke.

Nadal virker omtrent utømmelig for krefter/kondisjon, og det gjør ikke han noe å spille i feks fem timer. Han blir ofte bare bedre, og bedre jo lengre en kamp varer. Dessuten greier han å holde feilprosenten nede, og han er veldig sterk i de avgjørende øyeblikkene.

Federer har i årets Australian Open kommet helt fantastisk tilbake etter skade, og han har vært på sitt beste. Dette er selvfølgelig svært gledelig, og det gir et håp om at han vil plukke med seg i hvertfall en stor triumf til før han gir seg som spiller.

Nadal har også vært tilbake på sitt beste etter et trøblete 2016, og heller ikke han har vi sett spesielt bedre enn dette tidligere. Han beveger seg fantastisk på banen, og slik han har sett ut nå, ja, da må “gruskongen” være superfavoritt til å vinne årets French Open. Det er den neste Grand Slam turneringen, og den går i Frankrike fra 28. mai.

Vi tror MYE på Nadal i søndagens finale, og vi kjøper oddsen til 1,65 uten å blunke. Vi tror dog at kampen går i mer enn tre sett, og for de som vil jakte litt høyere odds, ja, de kan feks spille 3-1 (4,00 i odds) eller 3-2 (6,00 i odds) i sett til Nadal.

