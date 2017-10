Dzeko og Bosnia tar ferie

Det er siste dag med landskamper for denne dag og det er fortsatt spenning igjen, Portugal og Sveits skal til eksempel ut i gruppefinale og Sverige skal prøve å ikke tape stort for Nederland, blant annet. I tillegg er det avslutningsrunde i den sør-amerikanske kvalifiseringen og full rulle i NHL.

Mandagen ble en skuffelse med null treff på fire tips, der vi tok høy risiko.

Dagens langskudd, innleveringsrist klokken 20.40.

Estland - Bosnia, H 5,50.

Spenstig odds på hjemmeseieren her. Hjemmelaget har to seire på rappen, borte over Gibraltar og hjemme over Kypros, som gjør at de er bare tre poeng bak dagens motstander. På eget gress har de tapt for de bedre lagene, Belgia og Hellas, og slått de svakere lagene.

Det estiske laget er naturligvis underlegent det bosniske på papiret, forsvarsrekka med Klavan, Mets og Jääger er imidlertid god.

Gjestene kjempet heroisk mot Belgia på lørdag og tok også ledelsen, men klarte ikke bekjempe et godt Belgia-lag, som til slutt vant 3-4 under elendige forhold. Hellas ligger dermed på andreplassen i gruppa og de har Gibraltar hjemme i siste, andreplass er dermed utelukket, og selv om bortelaget skulle komme på andreplass, ville de hatt for få poeng. Poenget: Bosnia skal ikke til VM.

Dermed blir det neppe et topp motivert bortelag som møter opp i regnværet i Tallin. På bortebane har de kun slått Gibraltar og også tapt for Kypros.

Miralem Pjanic er definitivt ute, deres beste spiller om dagen. Sead Kolasinac og Edin Dzeko er nok høyaktuelle for spillefri i kveld.

Estland har selvtillit etter et par gode seire og et bosnisk lag uten motivasjon er neppe mye å skryte av. Vi fyrer et heftig langskudd retning Tallin og spiller H til 5,50 ganger pengene.

Klikk her for å levere!