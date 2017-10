Edin Dzeko må frelse Bosnia

Lørdagens langoddsprogram er preget av landskamper med store favoritter og full rulle i de lavere divisjoner i England, land som Sverige, Frankrike, Belgia og Nederland skal i aksjon i VM-kvalifiseringen. Det er også en tippekupong med utfordrende meny.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 15.55.

Under 2,5 mål i Northampton - Bristol Rovers + Begge lag scorer i Bosnia - Belgia, samlet odds 2,87.

Begge lag scorer i Bosnia - Belgia, ja 1,55

Bosnia er nesten nødt til å vinne denne kampen for å holde Hellas bak seg - de er ett poeng bak og møter Kypros og Gibraltar i sine to siste. Formen er helt godkjent og de vant og tapte en kamp forrige landslagspause. Faktisk er de uten baklengsmål på hjemmebane, men de har møtt svak motstand her til nå.

Miralem Pjanic er skadet og blir sårt, sårt savnet offensivt. Dermed hviler mye av ansvaret på Edin Dzeko.

Det er usikkert hvor godt lag Belgia kommer til å stille, spillere som Dries Mertens, Eden Hazard og Romelu Lukaku er alle ventet å bli hvilt. Belgierne er allerede klare for VM og konsentrasjonen i kveldens kamp blir neppe på topp. Samtidig har de så stor bredde i laget at de kan klare seg uten disse spillerne. Kevin de Bruyne og Marouane Fellaini er også tvilsomme, det blir neppe tatt stor risiko i det som i praksis er en treningskamp for Belgia.

Bosnia må vinne og kommer til å score mål, men vi tror heller ikke de klarer å stå imot Belgias arsenal. Begge lag scorer til 1,55 ganger pengene virker tenkelig og spilles.

Under 2,5 mål i Northampton - Bristol Rovers, 1,85 i odds

League One. Hjemmelaget ligger tredje sist og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor, de har ikke scoret et mål på sine fire siste kamper og tapt tre av disse 1-0. På hjemmebane har tre av fem kamper gått under 2,5 mål, totalt har syv av elleve gått under.

Gjestene er et av de mest målrike lagene i ligaen og med ti av elleve kamper over 2,5 mål, er det lettere å forstå hvorfor over 2,5 er favoritt i denne kampen. Fire bortekamper på rad har også gått over, men det er ikke mest grunnet Rovers' offensive kraft, heller en sviktende defensiv. Lagene de har møtt har også vært gode.

Mot målskye Northampton tror vi historien blir en annen og vi kan ikke se for oss en målfest så lenge hjemmelaget er så scoringsvaksinerte som nå. Under 2,5 mål spilles til 1,85 ganger pengene og gir oss totaloddsen 2,87 på vår dobbel.

