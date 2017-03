Edmonton Oilers fester sluttspillgrepet

Det ble en god avslutning på en strålende uke med treff på to av fire oddstips på søndag. Nordsjælland innfridde vårt motivasjonspill borte mot Midtjylland til lekre 3,20 i odds og favorittene PSG og Tottenham leverte til en totalodds på 2,41.

På 20 oddstips i forrige uke, uke elleve, ble det solid tilbakebetaling og overskudd i fem av syv dager - og tilbakebetaling hver eneste dag. Dermed endte vi med et knallsterkt overskudd på 47,4 % - eller 147,4 % tilbakebetaling for innsatsen - på langoddstipsene. Dette har ført mars-regnskapet over null-streken igjen og vi har så langt lever 2,9 % overskudd - eller 102,9 % tilbakebetaling - på 65 oddstips i mars.

Mandagens øvrige sportspillmeny:

Dagens langoddsprogram er ikke så fattig som man skulle tro i innledningen til en landslagsperiode, selv om toppfotballen glimter med sitt fravær. To nye semifinalekamper spilles i GET-ligasluttspillet, Lillehammer er vertskap for Frisk Asker og Sparta Sarpsborg skal prøve å revansjere tapet for Stavanger Oilers. Fem kamper avslutter dagen i NHL.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 00.55.

Edmonton Oilers + Nashville Predators, samlet odds 3,18.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings, H 2,05

Kampen om sluttspillplassene spisser seg til i NHL, der rundt til runder gjenstår for de fleste lag. Oilers har en skøyte innenfor Wildcard-tabellen i Western-avdelingen og har koplet grepet med tre strake seirer og 16-5 i målforskjell.

Dagens motstander er faktisk nærmeste utfordrer i kampen om wildcard-plassen og med seier vil Oilers være hele 12 poeng foran. De har vært solide på hjemmebane denne sesongen, 14-9-12 er tallene i ordinær tid. Tyler Pitlick er ute resten av sesongen, Andrew Ference nærmer seg en retur.

Kings er avhengige av en real sluttspurt for å kunne gå til Stanley Cup-sluttspillet, som de vant i 2014, men tre tapt på de siste fire har ikke hjulpet på deres oppdrag. Natt til i dag tapte de hele 5-2 borte for Calgary Flames, bortestatistikken totalt er 10-9-17.

Tre spillere går skadet for gjestene, Nick Shore, Jordan Nolan og Matt Greene. Ingen av disse er som nøkkelspillere å regne.

Oilers får halvannen fot i sluttspillet med seier i dag og vi tror de gjør jobben mot et formsvakt LA Kings. H spilles til 2,05.

Nashville Predators - Arizona Coyotes, H 1,55

Et rent motivasjonsspill. Nashville kjemper en innbitt kamp med St Louis Blues om tredjeplassen i Central-divisjonen og de er á poeng før nattens kamp. Ned til LA Kings, som er nærmeste konkurrent i Wildcard-øyemed, skiller bare seks poeng.

Formen er helt grei for vertene, og de vant tre kamper på rad før de røk 4-2 borte mot Carolina Hurricanes natt til søndag. De har tapt begge sesongens kamper mot dagens motstander og det er en gylden anledning til å ta revansje.

Hjemmestatistikken 18-9-8 er solid. Vertene har ingen fravær av betydning.

Sesongen er i praksis over for gjestene, som har 20 poeng opp til plasser av betydning. De hadde en seiersrekke på tre kamper før de nå står med to tap på rad, natt til søndag røk de 0-3 hjemme for St. Louis Blues. Bortestatistikken er svake 7-7-20 og hele seks spillere går skadet - deriblant viktige Shane Doan.

Gjestene har intet å spille for, mens Nashville har en sluttspillplass å erobre. Vi tror den overlegne motivasjonen sørger for seier til hjemmelaget, spiller H til 1,55 og får en totalodds på 3,18 på vår dobbel.

