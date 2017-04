Edmonton Oilers overlever ilddåpen

Onsdagens langoddsprogram berikes av Dortmund - Monaco, som er flyttet over fra tirsdag. Fra før skal Bayern München møte Real Madrid og Atlético Madrid ta imot Leicester. I natt begynner NHL-sluttspillet og fem kamper skal spilles, deriblant mellom nordmennene i Montreal Canadiens og New York Rangers.

Det ble minus i tirsdagens regnskap, med bom i både Frisk Asker og Fredrikstad. Juventus' seier til 2,35 ganger pengene bidrar heldigvis til å begrense tapet.

Dagens singel 4, innleveringsfrist klokken 03.00.

Edmonton Oilers - San Jose Sharks, H 2,10.

Edmonton Oilers og deres unge kaptein Connor McDavid skal i aksjon mot fjorårets finaletaper i denne kvartfinalen. Oilers har en svært sterk sesong bak seg og avsluttet fire poeng foran dagens motstander i Pacific-avdelingen.

Her vant de to og tapte to mot Sharks, men de to siste ble vunnet. Oilers var i bra form inn mot sluttspillet, med tolv seirer på de siste 14 kampene - elleve av dem etter tre perioder. 19-10-12 var deres sterke hjemmetall i grunnspillet. Vertene har ingen fravær av betydning.

Sharks har ikke sett særlig skarpe ut de siste par månedene av grunnspillet, selv om sluttspillplassen aldri var i føre. Utvilsomt var de best i midten av sesongen. 17-6-18 er solide bortetall etter tre perioder, selv om de er hakket vassere på egen is.

En av deres viktigste spillere, centeren Joe Thornton, er svært, svært tvilsom til denne første kampen - trolig blir verken han eller center-kollega Logan Couture klare til nattens kamp og det er to utrolig store fravær.

Oilers har med seg god flyt inn i denne første kampen og kan sette standarden med seier i dag. Vi tror de kommer seg gjennom ilddåpen med et godt utgangspunkt og spiller H til 2,10 her.

