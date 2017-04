Eibar kan forbigå storebroren

Det ble en flott avslutning på en glitrende uke da to av fem tips gikk inn på søndag. Monaco innfridde til 2,45 ganger pengene og dobbelen med Brann og Vålerenga satt til deilige 4,32 i odds. De tre andre gikk ut.

Dermed klokket vi inn på 135,2 % tilbakebetaling på 27 langoddstips i uke 16. Totalt i april har vi 120 % tilbakebetaling på 87 tips på langoddsen.

Mandagens langoddsprogram inneholder en del etterslengere fra helgens ligarunder. Her hjemme spilles Haugesund - Molde, i England kan Newcastle sikre opprykk med poeng mot Preston og Eibar skal i baskerderby mot Athletic Club - blant mye annet.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.40.

Eibar - Athletic Bilbao, H 2,35.

Eventyret fortsetter for Eibar, og selv om de røk 2-0 borte for Betis forrige runde, klatrer de opp på en antakelig Europa League-plass med tomålssseier i dag. De er nemlig tre poeng bak dagens motstander og tapte 3-1 i Bilbao, i Spania skiller de først på innbyrdes ved poenglikhet.

Uansett, forut for tapet i Sevilla hadde de tre rake seirer og 4-1-1 er tallene på deres siste seks hjemmekamper. De har vært gode på eget gress hele sesongen og 9-3-4 er solide tall. Tilsvarende kamp i fjor endte 2-0 til hjemmelaget.

Den faste forsvarer Lejeune er suspendert, mens Arbilla, Rico og Nano er ute med skader. De tre sistnevnte var skadet også sist.

Elendige borte

Athletic Bilbaos store svakhet har alltid vært bortestatistikken og denne sesongen er intet unntak. De røk fra Europa League grunnet elendig bortekamp, 4-2-9 er bortetall i ligaen som holder dem utenfor Champions League-diskusjonen.

Etter to rake borteseierer var det tilbake i gammelt spor med 3-1-tap for Villarreal forrige bortekamp.

Heldigvis for baskerne har de nær fulltallig tropp, ingen viktige spillere savnes.

Vi vurderer at Norsk Tipping har valgt rett favoritt her og at Eibar absolutt har gode vinnersjanser mot bortesvake Athletic. H spilles til 2,35 ganger pengene.

