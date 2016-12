Elendigheten fortsetter for bortesvake Norwich

Vi lanserte en dobbel 1. juledag og den gikk inn til 2,59 ganger pengene.

Sportspills øvrige meny 2. juledag:

Oddstips 2: Hjemmesterke Burnley burde vært favoritt

Oddstips 3: Oppsvinget fortsetter for Aston Villa

Tippekupongen: Manchester United fortsetter å vinne

Det er Boxing day! Engelsk fotball skal vise seg fra sin aller beste side og storlag som Manchester United, Arsenal og Chelsea skal alle i aksjon i toppen av Premier League. Gjennom hele seriesystemet i England skal det spilles fotball og det er bare å kose seg med en haug med deilige tippe-objekter.



Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 15.55.

Reading - Norwich, H 2,50.

Reading virker fortsatt som en seriøs utfordrer til opprykk denne sesongen, tross et par feilsteg på bortebane den siste tiden. Det er på eget gress de virkelig leverer varene og 7-3-1 er solide tall. Hjemmetapet kom for Aston Villa - siden det har de vunnet samtlige fire hjemmekamper.

Den viktige midtbanespilleren John Swift er tilbake fra skade, men er neppe med fra start. Danny Williams er tilbake etter å ha sonet karantene.

Norwich sliter med to seirer de siste ni kampene, de resterende syv er tapt. Naturligvis er ikke det godt nok for et lag som jakter Premier League-spill og de har nå falt et stykke utenfor topp seks.

Bortestatistikken er spesielt 3-2-6. De siste fire bortekampene er alle tapt. Alexander Tettey og Steven Naismith er tilbake fra skader og kan være med i dag. Matt Jarvis er også i trening, men rekker neppe kampen.

Når et så bra lag som Reading er underdog hjemme mot et Norwich-lag som sliter tungt, da må vi utnytte det. H spilles til flotte 2,50 uten et sekunds tvil.

Klikk her for å levere denne!