Emil på vei mot VM-formen

Fredagens langoddsprogram består blant annet av et spennende Championship-oppgjør mellom de to fordums storhetene Leeds og Derby. Håndball-VM ruller på for fullt i Frankrike og i Wengen er det duket for superkombinasjon for de mannlige alpingutta. I Ruhpolding er det klart for herresprint.

Emil Hegle Svendsen - Simon Schempp H 2,00 (spillstopp kl 14.40)

Emil Hegle Svendsen varslet kraftig formstigning før jul, men ble syk og var trolig litt rusten under forrige ukes renn i Oberhof. På onsdagens stafett i Ruhpolding gjorde trolig Svendsen sitt beste løp for sesongen. Han gjorde det strålende på standplass og gikk ut fra siste skyting ca 15 sekunder bak Russland og ni sekunder foran Schempp og Russland.

Schempp var sjanseløs på hente de sekundene på sisterunden og når ledende Babikov fikk syre mot mål, forsvant Svendsen inn til meget overbevisende seier.

Nå seiret riktignok Schempp på fellestarten i Oberhof sist søndag, men det er ingen tvil om at Emil Hegle Svendsen i form matcher Schempp.

Likevel er oddsene såpass skjeve som 1,60 på Schempp og 2,00 på Svendsen i denne duellen. Det må være klar verdi å sette pengen på Emil Hegle Svendsen i denne duellen og 2,00 er flott odds.