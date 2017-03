En gang taper selv Oilers

Det ble en god avslutning på en strålende uke med treff på to av fire oddstips på søndag. Nordsjælland innfridde vårt motivasjonspill borte mot Midtjylland til lekre 3,20 i odds og favorittene PSG og Tottenham leverte til en totalodds på 2,41.

På 20 oddstips i forrige uke, uke elleve, ble det solid tilbakebetaling og overskudd i fem av syv dager - og tilbakebetaling hver eneste dag. Dermed endte vi med et knallsterkt overskudd på 47,4 % - eller 147,4 % tilbakebetaling for innsatsen - på langoddstipsene. Dette har ført mars-regnskapet over null-streken igjen og vi har så langt lever 2,9 % overskudd - eller 102,9 % tilbakebetaling - på 65 oddstips i mars.

Mandagens øvrige sportspillmeny:

Oddstips 2: Lillehammer går som toget

Oddstips 3: Edmonton Oilers fester sluttspillgrepet

Tabelltips Stabæk: - Et fuck you til Fagermo

Tabelltips Eliteserien: Her er alle tipsene

V4 Östersund: Lunsj-V4 med et stort skrik

V65 Leangen: Blekkan med nye, store favoritter

Dagens langoddsprogram er ikke så fattig som man skulle tro i innledningen til en landslagsperiode, selv om toppfotballen glimter med sitt fravær. To nye semifinalekamper spilles i GET-ligasluttspillet, Lillehammer er vertskap for Frisk Asker og Sparta Sarpsborg skal prøve å revansjere tapet for Stavanger Oilers. Fem kamper avslutter dagen i NHL.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 18.55.

Sparta Sarpsborg - Stavanger Oilers, H 3,65.

Kamp to i semifinalen av GET-ligasluttspillet, Stavanger Oilers vant greit 4-1 i første kamp og skuddstatistikken endte 30-23 favør Oilers. Kampene mellom lagene har vært jevne i grunnspillet, Sparta vant én av fem.

Vertene slo ut Storhamar etter syv kamper og har nok også en ikke ubetydelig verdensrekordkamp i beina fortsatt. De hadde bare en dag mellom siste kvartfinale og første semifinale, det hjalp heller ikke at tre mann måtte ut i kampen i Stavanger. Østby, Ward og Svendsen er imidlertid alle aktuelle i dag og flere av de seks fra før skadde spillerne skal være på vei tilbake.

8-4-11 er hjemmestatistikken til Sparta etter ordinær tid.

Effektive og suverene Oilers har vunnet samtlige fem kamper i sluttspillet til nå og hadde en drøy uke mellom siste kvartfinalekamp mot Stjernen og første semifinalekamp mot Sparta. Valgte nok bort Sparta i kvartfinalen bevisst, de har ikke spilt sin beste hockey mot østfoldingene.

Bortestatistikken er sterke 12-6-5 etter ordinær tid for gjestene. De virker ikke å ha noen nye skadefravær siden sist.

Stavanger er fortjent favoritt og skal nok gå enkelt til finale. Men få lag går gjennom et helt sluttspill uten tap og Oilers har neppe noe imot å sikre en ekstra hjemmekamp og ekstra inntekter. Vi tar en råsjanse på H til 3,65 ganger pengene.

Klikk her for å levere!