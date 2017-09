En real finsk frekkis

Det er stille før "stormen" på den europeiske fotballfronten etter landslagspausen og de store ligaene er først i gang fra og med fredag. Torsdagens langoddsprogram består av fire kamper fra finsk Veikkausliiga (øverste nivå), noen spanske cupkamper og ellers litt ymse. Vi konsentrerer oss om den finske ligaen og byr på to singelspill.

JJK Jyväskelä - FC Lahti H 4,90 (spillestopp kl 17.25)

Det er spilt 24 serierunder i den øverste divisjonen i Finland og det betyr at det er ni serierunder igjen.

JJK ligger helt sist (12. plass og kun det aller nederste laget rykker ned) med totalt 15 poeng. Det betyr at det fem poeng opp til HIFK på kvalikplassen og JJK har faktisk vunnet to av sine tre siste seriekamper. Først 2-1 hjemme mot PS Kemi tredje sist og 20. august smalt laget til med sesongens første borteseier når SJK ble slått med oppsiktsvekkende 4-0.

Bak den suverene serielederen HJK Helsinki (leder med 14 poeng), er det meget jevnt. FC Lahti innehar andreplassen med 38 poeng, men ned til FC Inter på 9. plass er det kun åtte poeng. Formen er ikke allverden for FC Lahti. De to siste seriekampene før landslagspausen ble begge tapt. Først 0-1 borte mot SJK og sist svake 0-1 mot svakt plasserte PS Kemi.

Med tanke på de siste serierundene og JJK's åpenbare oppsving i form, er 4,90 på hjemmeseieren nesten sensasjonelt bra hjemmeodds og vi må teste JJK her.

RoPS - FC Kemi H 1,75 (spillestopp kl 17.25)



Vi lanserer også en mer "safe" hjemmeseier i kveld i Veikkausliiga. Hjemmesterke RoPS (7-1-4) ligger på 8. plass med 31 poeng, men har altså bare sju poeng opp til FC Lahti på andreplass. Viste solid form før landslagspausen med tre seire på de fire siste, deriblant en sterk 1-0 seier borte mot serieleder HJK Helsinki. Det var forøvrig serielederens første bortetap for sesongen.

PS Kemi ligger på 10. plass med 27 poeng og har med det sju poeng ned til HIFK på kvalikplassen. Svært ustabile prestasjoner før landslagspausen med 2-2-2 på de seks siste. Moderate 4-1-7 på bortebane.

Lagene møttes i tilsvarende kamp 29. april og da vant RoPS 4-1 og begge de to tilsvarende forrige sesong endte også med seier til RoPS. 1,75 på hjemmeseier i denne, er ikke veldig sprekt, men vi tar med denne som et singelspill for de som synes singelspillet på JJK er i overkant dristig.