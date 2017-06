Endelig lykkes det for Nashville Predators

Torsdagens langoddsprogram bærer definitivt preg av at kvalifiseringskampene til VM i Europa spilles fredag, lørdag og søndag. Utvalget er magert, men det norske håndballherrene tester formen mot Osland, i tillegg til at French Open selvfølgelig pågår i tennis. Og ikke minst er det klart for femte finalekamp i Stanley Cup.

Pittsburgh Penguins - Nashville Predators, B til 2,85 i odds.

Innleveringsfrist er klokken 01.55.

Penguins var heldige i sine to første hjemmekamper. Gjestene hadde flest skudd og store sjanser, mens vertene var dødelig effektive. Sånn sett kan man si at Predators har fått altfor dårlig betalt for innsatsen i de fire første finalekampene.

Det står 2-2 i kamper, i best av syv-serien, og på hjemmeis var Nashville fortjente vinnere i begge kampene. Vi lanserte tips på Nashville Predators i begge disse hjemmekampene.

I den føsrte finalekampen vant Penguisn 5-3, men hadde omtrent ikke skudd på mål i de to siste periodene. I midtperioden hadde de imponerende 0 skudd på Pekka Rinne i Predators-målet.

Rinne virket skjelven og usikker under begge de to første finalekampene, men har over de to siste kampene funnet tilbake roen som han hadde tidligere i sluttspillet.

Han er lagets viktigste spiller, by far, og kan frustrere gråstein om han er i humør til det.

Totalt sett over de fire første kampene har Nashville vært det beste laget, og det er kun i finalekamp nummer to hvor de faktisk ble kjørt litt av Penguins. Ellers har de egentlig hatt grei kontroll, og de har vokst og blitt mye mer modne utover i finaleserien.

Her tror vi Nashville Predators får som fortjent, og at de tar 3-2-ledelsen i finaleserien. Borteoddsen på pene 2,85 gir også enda større grunn til å sette penger på gjestene. For tredje kamp på rad setter vi spill på Nashville Predators.