Endelig overkommelig motstand for Espanyol

Landslagspausen er over og det er duket for en forrykkende fotballhelg og allerede fredag er det et flott langoddsprogram som venter. To kamper fra engelsk Championship, toppoppgjør fra Ligue 1 i Frankrike og kamper både i tysk Bundesliga og La Liga er blant høydepunktene fredag.

Espanyol - Levante H 1,75 (spillestopp kl 20.55)

Etter en skuffende start på sesongen, stod Espanyol med sju poeng på de tre siste kampene, før laget måtte tåle 0-2 tap borte for Real Madrid i den siste seriekampen før landslagspausen. Hjemme er de to siste vunnet og totalt står Espanyol med åtte poeng på de sju første seriekampene.

Nyopprykkede Levante har ett poeng mer (ni) med 2-3-2 totalt. Stod med 2-3-0 på de fem første seriekampene, men røk i begge de to siste seriekampene før landslagspausen og spesielt 0-2 hjemme for svakt plasserte Alaves i den siste seriekampen var skuffende. Kun to av sju kamper er spilt borte (0-1-1).

6-3-1 på de ti siste tilsvarende oppgjørene. 1,75 på hjemmeseier er helt grei odds og spilles.

Stuttgart - FC Köln under 2,5 mål - 1,65 (spillestopp kl 20.25)

Kupongens eneste oppgjør fra tysk bundesliga og ingen av lagene har fått noen pangstart. Likevel godkjent sesongstart for nyopprykkede Stuttgart som står med 2-1-4 totalt og sju poeng. De poengene er tatt på de tre spilte hjemmekampene (2-1-0), borte har laget tapt alle fire kampene.

Katastrofestart for FC Köln som kun står med det ene poenget laget tok nest sist borte mot Hannover (0-0). Kun to scorede mål hittil og tapet av storscorer Anthony Modeste (25 seriemål forrige sesong) har vært mer enn merkbart. 0-1-3 på de fire første bortekampene og ingen scorede mål.

Tre hjemmekamper for Stuttgart med resultatene 1-0, 1-0 og 0-0, mens Köln har tilgode å score på sine fire bortekamper. Denne kamper lukter det ikke mål og under 2,5 mål til klart godkjente 1,65 i odds spilles i kombinasjon med seier til Espanyol. Totalodds 2,89.