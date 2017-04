Endelig sikrer Newcastle opprykket

Det ble en flott avslutning på en glitrende uke da to av fem tips gikk inn på søndag. Monaco innfridde til 2,45 ganger pengene og dobbelen med Brann og Vålerenga satt til deilige 4,32 i odds. De tre andre gikk ut.

Dermed klokket vi inn på 135,2 % tilbakebetaling på 27 langoddstips i uke 16. Totalt i april har vi 120 % tilbakebetaling på 87 tips på langoddsen.

Mandagens langoddsprogram inneholder en del etterslengere fra helgens ligarunder. Her hjemme spilles Haugesund - Molde, i England kan Newcastle sikre opprykk med poeng mot Preston og Eibar skal i baskerderby mot Athletic Club - blant mye annet.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 20.40.

Newcastle - Preston North End, H/H til 2,00.

Med seier i dag vil endelig opprykket tilbake til Premier League være sikre. Da vil det være ti poeng ned til Huddersfield, som har tre kamper igjen, og ti/ni ned til Sheffield Wednesday/Reading, med tre kamper igjen.

For å klare det, må de ut av den negative formtrenden med bare ett poeng på de siste tre - og bare to seirer på de siste åtte. Borte har de tapt to på rappen, mens hjemme ble det uavgjort mot Leeds forrige hjemmekamp. Hjemmestatistikken 13-3-5 vitner om feilsteg, 9-8-4 er pausestatistikken.

Dwight Gayle er stadig ute for vertene, eller ser det bra ut.

I feriemodus

Preston er på sin side i feriemodus og har vært ferdigspilte en stund, de siste tre kampene har gitt tre tap og 9-3 i målforskjell. Det er lett å forstå når de ikke har noen ting å spille for.

Spesielt på reisefot blir nok dette synlig, hvor de uansett har svake 5-8-8 denne sesongen - svakest av topp elleve-lagene. 7-6-8 er solide pausetall på bortebane, dog.

Tom Clarke og Greg Cunningham er ute for bortelaget.

Newcastle sikrer seier med opprykk og det er ingen grunn til å vente annet enn at de kjører i hundre fra start. Preston er i feriemodus og kunne nok ikke brydd seg mindre om dagens kamp. Vi tror Rafa Benitez' menn feier all tvil til side, leder til pause og vinner kampen, H/H spilles til to blank.

