England vinner naboduellen

Lørdagens langoddsprogram har sine høydepunkter fra VM-kvaliken, hvor det spilles mange kamper. Det spilles også fotball i våre hjemlige divisjoner, blant annet et par kamper i OBOS-ligaen og stort sett fulle runder i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

England + Grorud, til 2,97 i odds. Innleveringsfrist kloken 17.55.



Skottland - England, B til 1,65 i odds

England har fått en knallstart på kvalifiserinegn, og leder gruppen med kalr margin. Med seier mot Skottland, er VM-plassen nærmest sikret for de engelske stjernene.

Skottland er på sin side nødt til å vinne kampen, dersom de skal ha noe spesielt håp om avansement til mesterskapet i Russland neste sommer.

De engelske gutta er normalt sett meget gode i kvalifiseringen, mens de skuffer i mesterskap. Så langt har de vært solide også i denne kvalifiserinegn, og de vant 3-0 i det første oppgjøret mellom lagene.

Oppturen bør fortsette her. England får tilbake Harry Kane og Dele Alli til dette oppgjøret, men mangler Rose, Henderson, Barkley, Clyne, Vardy og Rooney. Fortsatt er kvaliteten såpass sterk i det engelske laget at de bør unngå tap her.

VI tror det beste skottene kan håpe på, er ett poeng. Rent oddsmessig er ikke England-seier verdt å spille på som singel, men vi går for en kombinasjon med Grorud, og tror på seier til engelskmennene. B.

Grorud - Alta, H til 1,80 i odds

En liten toppkamp i avdeling 1 i 2. divisjon. Alta er ett poeng bak Kamma, mens Grorud ligger tre poeng bak lørdagens motstander.

Grorud tar de fleste poengene sine hjemme, og de scorer også mye mål på eget kunstgress. 10-5 er fasiten på hjemmebane i målforskjell så langt, mens Alta har 8-3 på bortebane. Alta har svingt litt på bortebane, men de jakter opprykk.

Grorud har uttalt at de ikke anser seg selv som en opprykkskandidat, men de har et spennnende lag med mange gode individualister.

For Alta er de avhengige av at toppscorer Vegard Braaten leverer varene. Han står med ni mål så langt. Dette er vidåpent, men Grorud har nok størst sjanser til å vinne her.

Alta har ikke imponert borte, mens Grorud har vist at de kan slå de beste lagene i divisjonen. Sammen med England, går vi for Grorud-seier her. H.