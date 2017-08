Erlandsen kan prioritere cupen

Fjerde runde i cupen preget onsdagens langoddsprogram, med en rekke godbiter av noen fotballkamper. Mjøndalen skal prøve å gjenskape kvaliksjokket mot Brann fra 2014 og de fleste Eliteserie-lagene skal i aksjon.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 18.25.

Lillestrøm + Heidenheim, samlet odds 3,15.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Lillestrøm - Tromsø, H 1,75

Hjemmelaget så ut til å cruise mot en seier borte mot Viking søndag, men slapp inn to mål i andre omgang og måtte nøye seg med 2-2 i den første kampen etter ferien. En god formperiode mot slutten av vårsesongen sørget for at det er fem poeng ned til kvalifiseringsplass.

Vertene har vært ustabile på hjemmebane, men plukker flesteparten av sine poeng her med 4-1-4. Da lagene møttes i tilsvarende oppgjør i mai, vant LSK hele 4-1.

Tromsøs første kamp under deres nye trener Simo Valakari fikk en bitter slutt. De tok ledelsen etter en snau halvtime, men tapte til slutt 2-1 etter et sent vinnermål. Dermed overtok de jumboplassen fra Viking og det skiller hele fire poeng opp til kvalifiseringsplass.

Kommende mandags bortekamp mot Vålerenga blir dermed langt viktigere enn denne cupkampen og Valakari har nok alt fokus på å redde stumpene i serien. 2-1-6 er bortetallene i serien og naturgressunderlaget gjør neppe noen tjenester for kunstgresslaget TIL.

Vi tror ikke Valakari har noe imot å slippe cupbelastningen denne høsten og LSK bør ha gode vinnersjanser her. H spilles til 1,75.

Heidenheim - Erzgebirge Aue, H 1,80

Vi anbefalte Heidenheim-seier for ti dager siden i tilsvarende kamp, men den ble avlyst grunnet regnvær. Selv om oddsen er senket fra 1,90, holder vi på Heidenheim som spill.

Vertene har hatt en stødig og jevn progresjon de seneste årene og det er mye takket være deres kontinuitet. Frener Frank Schmidt har vært ved roret snart ti sesonger og også spillergruppen har vært stort sett den samme de senere årene. Dette er fjerde sesongen på rad i 2. Bundesliga og med noen spenstige offensive signeringer, går Heidenheim nå for opprykk.

Det ble imidlertid ikke en drømmestarter på sesongen, de åpnet med 2-0-tap borte for opprykksfavoritt Eintracht Braunschweig.

Sist sesong hadde de imidlertid beskjedne 7-5-5 på hjemmebane, men de slo i det minste dagens motstander 1-0. Fjorårets viktige spiss Thomalla er tvilsom, Widemann og Busch er definitivt ute - alle står uten kamper så langt.

Gjestene måtte vente helt til siste kampdag før ny kontrakt var sikret i 2. Bundesliga og nå er det duket for den tøffe andresesongen. Kontrakten ble reddet med en fantastisk innspurt, men nå har suksesstreneren Domenico Tedesco tatt over Schalke 04 og gitt ansvaret til tidligere RB Salzburg-sjef Thomas Letsch.

Han tar over en så å si identisk tropp som sin forgjenger forlot, minus et par viktige forsvarere. Gjestene tok rundt to tredeler av sine poeng på hjemmebane sist sesong og er ikke noe stort bortelag. De må klare seg uten angriperen Adler i dag, sist sesong en viktig angriper.

Også gjestene åpnet med tap, de hjemme for Fortuna Düsseldorf, 0-2.

Heidenheim vet akkurat hva de går til, med den samme kjernen som tidligere sesonger. Den kontinuiteten blir viktig mot et lag som skal tilpasse seg en helt ny trener og vi tror de kan vinne sesongens første hjemmekamp til 1,80 ganger pengene, som gir oss totaloddsen 3,15 på denne dobbelen.

