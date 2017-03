Espanyol har los på Europa

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Det er et flott langoddsprogram som venter fredag og en rekke interessant objekter på menyen. Her hjemme spilles tredje runde av kvartfinalene i NM-sluttspillet i ishockey, og det spilles fotball i både Tyskland, Danmark, England, Spania, Frankrike og Nederland.

Espanyol - Las Palmas H 2,00 (spillestopp kl 20.40)

La Liga og et møte mellom to lag som har sin klare styrke på hjemmebane. Espanyol var det stilt visse forventninger til foran denne sesongen, men Barcelona-laget har bare delvis innfridd. Ligger på 9. plass før denne runden med totalt 36 poeng og har ni poeng opp til sjetteplassen som gir Europa League-kvalik. Har hatt et tøft program på slutten med tre av de fire siste på bortebane mot sterk motstand. Hjemme er tre av de fire siste vunnet og totalt er hjemmestatsen 5-5-3.

Las Palmas hadde Real Madrid i kne i sin forrige bortekamp, men tross en mann mer på banen rotet laget vekk en 3-1 ledelse i sluttminuttene og måtte nøye seg med 3-3. Sist søndag ble det en solid 5-2 seier hjemme mot fortapte Osasuna. Bortestatistikken er dog meget svak (1-3-8) og forrige sesong hadde Las Palmas 4-3-12 på reisefot, så det er definivt ikke noe stort bortelag vi har med å gjøre her. I kveld må både Marko Livaja og Roque Mesa sone karantene.

Espanyol vant tilsvarende oppgjør 1-0 forrige sesong og skal ha gode vinnersjanser i kveld også. 2,00 er klart godkjent odds.

Marseille - Angers H 1,60 (spillestopp kl 20.40)

Godtgående Marseille står med fire seire på de fem siste seriekampene, og har for alvor meldt seg på i kampen om Europa League etter en meget traurig høstsesong. Ti serierunder før slutt er det kun fem poeng opp til Lyon på 4. plass. Hjemme har Marseille kun tapt for topplagene Monaco og PSG, de tolv øvrige hjemmekampene har endt med 9-3-0. Viktige Gomis rekker neppe denne kampen heller.

Middelshavsfarer Angers ligger tilsynelatende trygt til midt på tabellen med sine 36 poeng og har ni poeng ned til trøbbel. I likhet med mange andre lag i denne serien, sliter de på bortebane (4-1-9). Står riktignok med to strake borteseire nå og sterke 4-1-0 på de fem siste seriekampene, man samtlige kamper er spilt mot lag på nedre tabellhalvdel.

Hjemmesterke og formsterke Marseille bør vinne denne og 1,60 på hjemmeseier er som det må være. Marseille-seier kombinert med seier til Espanyol gir en totalodds på 3,20.