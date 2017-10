Et sted stopper Napoli-toget

Vi har en fantastisk lørdag foran oss, med herlige kamper fra morgen til kveld. I Premier League skal begge Manchester-lagene og Chelsea i aksjon, blant andre, her hjemme i Norge spilles skjebnekampen mellom Aalesund og Kristiansund, samt toppkamper i Spania, Italia, Frankrike, Tyskland - egentlig hele kontinentet rundt.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Napoli - Inter, U 3,80.

Vi har latt oss imponere stort av Napoli denne sesongen, som har vunnet åtte av åtte kamper i seriesammenheng, inkludert to borteseire over Lazio og Roma. I midtuken ble de rundspilt første halvtimen borte mot Manchester City, men hentet seg inn igjen og tapte 2-1 med verdigheten i behold.

Men Maurizio Sarri har ikke mange valgmuligheter i sitt lag og hans faste førsteellever begynner nok å merke kjøret, spesielt etter en tøff siste uke.

Den uhyre viktige vingen Lorenzo Insigne er ventet å miste denne kampen, men han regnes som tvilsom. Arek Milik er definitivt ute.

Slo Milan

Inter har også levert knallsterkt i sesonginnledningen, med syv seire og én uavgjort så langt. Sist søndag tok de ledelsen tre ganger mot byrival Milan og til slutt satt seieren, 3-2, etter tre av Mauro Icardi. Slik gir naturligvis selvtillit.

Inter har den enorme fordelen av at de ikke spiller i Europa denne sesongen, så de har hatt en hel uke til restitusjon og planlegging inn mot denne kampen, noe Napoli ikke har hatt.

Brozovic er eneste Inter-spiller som mister kampen.

Selv om forutsetningene hadde vært like for begge lag, kunne vi ikke akseptert usle 1,45 som hjemmeodds - når Napoli spiller tøffe Europa-kamper og Inter ikke, blir det motspill. Dermed mener vi bortelaget blir undervurdert og spiller uavgjort til 3,80, et resultat vi tror begge lag kan leve med.

