Eventyrlig odds på Monaco

En herlig fotballhelg står foran oss med seriestart i både Eliteserien og OBOS-ligaen her hjemme og også i Allsvenskan er det seriestart. I tillegg ruller klubbfotballen igjen både i Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1, og det vrimler av høydepunkter.

Monaco - Paris Saint-Germain H 3,55 (spillestopp kl 20.55)

Finale i Coupe de la Ligue som spilles i Lyon på Stade Gerland. All den tid Nice har mistet taktpinnen, er det ingen tvil om at det er Frankrikes to beste lag som møtes i denne finalen på nøytral grunn i Lyon.

Og man kan jo virkelig undres over oddssettingen i denne finalen. Greit nok at Monaco må unnvære midtbanespilleren Fabiano med karantene og at Falcao er usikker, men det vrimler da vitterlig av toppspillere hos monegaskerne. Monaco er klare for kvartfinalen i Champions League og de også Ligue 1 tre poeng foran PSG.

Nevnte PSG opplevde en total ydmykelse i returmøtet mot Barcelona da de røk ut av Champions League etter å tapt bortemøtet 1-6. I hjemlig liga er det ingen fare med formen og i likhet med Monaco står med 8-2-0 på de ti siste seriekampene. Noen spillere er usikre for PSG.

Monaco har vunnet to av de siste innbyrdes mellom lagene og den tredje (spilt i Paris) endte uavgjort.

Det er ikke lett å forstå hvorfor PSG er satt til 1,82 favoritt her. 3,55 på Monaco-seier er spillbart alle dager i uken og denne er vi simpelthen nødt til å lansere lørdag kveld.