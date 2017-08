Everton får det tøft på Balkan

Et praktfullt langoddsprogram står på menyen denne torsdagen og Rosenborgs returkamp hjemme mot Ajax er naturligvis det store høydepunktet på en dag der det skal spilles 21 returkamper i Europa League playoff.

Hajduk Split - Everton H 3,15 (spillestopp kl 20.55)

Blytung oppgave for Split etter å ha tapt 0-2 borte mot Everton forrige torsdag. Tok seg til denne runden etter 0-0 borte og 2-0 hjemme mot Brøndby. Sterke 11-5-2 på hjemmebane i den kroatiske ligaen forrige sesong.

Everton med et sterkt bortepoeng mot Manchester City mandag kveld og to seriemål av Wayne Rooney har gitt laget fire poeng på de to første seriekampene i Premier League. Stilte et solid lag i den første kampen, men her handler stort sett om å gjøre jobben og kontrollere inn avansement.

Everton har altså en tøff bortekamp mot Chelsea i Premier League kommende søndag og Hajduk Split hang veldig godt i den første kampen og kan helt klart vinne dette returoppgjøret. 3,15 på hjemmeseier spilles.