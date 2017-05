Everton tilbake på vinnersporet

Det ble endelig en plussdag på torsdag, men ikke takket være sporten. Selv om vi traff på over 3,5 mål i Lyon til to ganger pengene, ble det bom på de to andre sportstipsene. Eurovision-tipsene reddet dagen, med Kroatia til 2,15 i odds og Norge til 1,50 som finalister.



Fredagens langoddsprogram er mer innholdsrikt enn tidligere denne uken og det kan hende vi får vår seriemester i Premier League når Chelsea kan avgjøre borte mot West Bromwich. Everton spiller samtidig. Her hjemme i Norge skal Aalesund ta imot Vålerenga og conference-finalene i NHL droppes i gang i natt.



Everton (0-1) + Under 2,5 mål i Viborg - Horsens, samlet odds 3,13.

Everton - Watford (0-1), H 1,90

Her er spillet at Everton skal vinne med to mål. Og det virker kanskje litt merkelig, med tanke på at de har tapt sine to siste kamper uten å score mål (0-3 for Chelsea og 1-0 for Swansea). Forskjellen mellom de kampene og dagens, den er at Watford ikke har noen ting å spille for.

Forut for tapet for Chelsea hadde Everton åtte hjemmeseirer på rad og de har gjort Goodison Park til et fort igjen denne sesongen; 12-4-2 er imponerende hjemmetall, tapene har kommet for nevnte Chelsea og Liverpool. Dette er i tillegg sesongens siste hjemmekamp, som gir en ekstra motivasjon for å takke supporterne.

Morgan Schneiderlin er tilbake i troppen etter noen uker på sidelinjen, førstekeeper Stekelenburg er imidlertid ute siden sist.

Det begynner å bli en stund siden Watford hadde noe å spille for - og det synes. De siste tre kampene deres er tapt uten at Mazzaris menn har scoret mål og spesielt på reisefot har det vært god natt en lang, lang stund. Etter 2-1-seieren borte over Arsenal i slutten av januar har det blitt fem strake bortetap, med en samlet målforskjell på 12-0. Dette har forverret bortetallene til 3-3-11 totalt denne sesongen.

Tom Cleverley er på lån fra dagens motstander og kan ikke spille i dag. Stopperne Cathcart og Britos er også ute med skader.

Everton har motivasjon med tanke på at dette er sesongens siste hjemmekamp og Watford har virkelig vært ynkelige på reisefot de siste månedene. Vi tror det blir en komfortabel hjemmeseier og spiller på tomålsseier eller mer til 1,90. Dette kan ikke singelspilles.

Under 2,5 mål i Viborg - Horsens, 1,65 i odds

Nedrykksplayoff, første kamp av to. Bortemålsregelen gjelder her, som vil gjøre risikoen enda lavere for hjemmelaget. Viborg har ikke levert på hjemmebane denne sesongen og de står med to poeng fra tre kamper etter de delte tabellen - med bare tre scorede mål.

Fire av de siste fem kampene i ligaen har gått under 2,5 mål, men totalt har de gått over 17 og under 15 ganger.

Horsens klokket inn med tre poeng mer enn dagens motstander og får følgelig fordelen av hjemmebane i kamp to. Siden de har hjemmekamp i kamp to, er det god grunn til å vente et defensivt og avventende Horsens-lag, som er mer enn fornøyde med et målfattig resultat her.

De tre siste kampene har gått over for Horsens, mens de tre foregående i nedrykksgruppen gikk over. Totalt er fordelingen 18/14 i favør under 2,5 mål.

Gjestene kommer ikke til å bidra til noe finspill her og Viborg har slitt stort med å score mål den siste tiden. Lite tyder på at det blir en målrik kamp i denne første playoffkampen og under 2,5 spilles til 1,65 ganger pengene. Det gir oss totaloddsen 3,13 for vår dobbel.

